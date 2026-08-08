Nëntogeri Kushtrim Dërguti diplomohet në Akademinë Mbretërore Ushtarake Sandhurst, një nga akademitë ushtarake më prestigjioze në botë
Ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci ka bërë të ditur se Nëntoger Kushtrim Dergutin për diplomimin me sukses në Akademinë Mbretërore Ushtarake Sandhurst, një nga akademitë ushtarake më prestigjioze në botë.
Maqedonci më tej tha se Diplomimi i tij është dëshmi e profesionalizmit dhe përkushtimit të kuadrove të reja të Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe e partneritetit të fuqishëm ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.
“Urojmë Nëntoger Kushtrim Dergutin për diplomimin me sukses në Akademinë Mbretërore Ushtarake Sandhurst, një nga akademitë ushtarake më prestigjioze në botë.
Diplomimi i tij është dëshmi e profesionalizmit dhe përkushtimit të kuadrove të reja të Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe e partneritetit të fuqishëm ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.
Investimi në arsimim, dije dhe lidership është investim në të ardhmen e ushtrisë sonë dhe në forcimin e kapaciteteve të Republikës së Kosovës për të kontribuar për paqen dhe sigurinë.
Urime Nëntoger Derguti! Krenarë me ju dhe me të gjithë ushtarakët tanë që përfaqësojnë me dinjitet Republikën e Kosovës në botë”, shkruan Maqedonci. /Telegrafi/