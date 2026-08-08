Dy rafineri të mëdha ruse në flakë, njëra goditet të paktën tri herë
Dy rafineri të mëdha nafte në Rusi janë përfshirë nga zjarri pas sulmeve, ndërsa pamjet nga rajonet e prekura tregojnë shtëllunga të dendura tymi të zi që ngrihen në qiell.
Rafineria e naftës në Syzran, në rajonin e Samarës, është përfshirë nga flakët pas një serie goditjesh. Sipas raportimeve, objekti është goditur të paktën tri herë gjatë ditës nga dronë ukrainas.
Tymi i zi që del nga rafineria është parë nga një distancë e madhe, përfshirë edhe nga zona përgjatë lumit Vollga. Rafineria e Syzranit ka qenë edhe më parë objekt i sulmeve me dronë ukrainas.
Ndërkohë, një tjetër rafineri, ajo e Ilskyt, në rajonin e Krasnodarit, është përfshirë gjithashtu nga zjarri pas një sulmi gjatë natës. Ende nuk janë bërë të ditura të gjitha detajet mbi dëmet e shkaktuara në të dyja objektet.
Sulmet ndaj infrastrukturës energjetike ruse janë intensifikuar, ndërsa Ukraina synon të godasë kapacitetet e përpunimit dhe furnizimit me karburant të Rusisë.
Raportime të mëparshme kanë ngritur gjithashtu shqetësime për mungesa të karburantit në disa pjesë të Rusisë. Sipas raportimeve, dëmtimi i kapaciteteve të rafinimit po krijon vështirësi në furnizimin e tregut të brendshëm.
Në vend që të rrisë eksportet e naftës së përpunuar, Rusia po përballet me nevojën për të siguruar karburant dhe produkte të tjera energjetike nga vendet fqinje. Ndër vendet nga të cilat po kërkohet furnizim është edhe Bjellorusia, aleati i ngushtë i Moskës.
Sulmet ndaj rafinerive janë bërë pjesë e strategjisë ukrainase për të goditur infrastrukturën energjetike ruse dhe për të kufizuar aftësinë e Moskës për të furnizuar forcat e saj dhe tregun e brendshëm me karburant. /Telegrafi/