Basha: Kryeministri i fton për marrëveshje, këta sulmojnë - këta që Radoçiqin e pritshin në kryeministri
Pas situatës së tensionuar në Kuvend, në seancën konstituive ku u sulmua me vezë kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti nga deputetja e Aleancës, Time Kadrijaj kanë reaguar nga LVV-ja.
Deputeti Dimal Basha në një postim në Facebook shkruan se kryeministri i fton për diskutim e marrëveshje, këta sulmojnë e ofendojnë.
“Kryeministri i fton për diskutim e marrëveshje, këta sulmojnë e ofendojnë! Edhe kush? Këta që Radojçiçin e pritshin në kryeministri e Listën Serbe e mbajshin në qeveri. Marrëzitë nuk kanë fund, por as populli nuk jau fal!”, shkruan Basha. /Telegrafi/
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