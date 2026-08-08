Seanca konstituive, Tahiri: Qëllimi i LVV-së është të blejnë kohë dhe rastin ta dërgojmë në Kushtetuese
Deputeti i Aleancës, Besnik Tahiri tha se diskutimi i mbrëmshëm i Aleancës me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës është që qasja me qenë e përbashkët.
Ai tha se Lëvizja Vetëvendosje është duke bërë hajgare jo veç me popullin, por edhe me procedurat.
Sipas tij, LVV e ka në agjendë me e zgjat afatin kushtetues dhe kjo sipas tij është papërgjegjësi.
“E kanë në agjendë politike me zgjat afatin kushtetues... është jopërgjegjësi, mashtrim, është haj medet”, tha Tahiri.
Deputeti i Aleancës tha se qëllimi i LVV është me bë një akt jokushtetues, pastaj opozita me dërgu në Gjykatë Kushtetuese dhe në këtë mënyrë të blejnë kohë për marrëveshje politike. /Telegrafi/
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