Aksident në aksin Milot-Rrëshen, lëndohen katër persona - vetura përplaset me kamionin
Një tjetër aksident është regjistruar paraditen e sotme në segmentin Milot-Rrëshen, pranë Rubikut.
Një automjet është përplasur me një kamion, ndërsa si pasojë e përplasjes kanë mbetur të plagosur katër persona. Të lënduarit janë transportuar me urgjencë drejt spitalit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë, të cilat kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. /Tch/
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