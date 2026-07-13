Emiratet e Bashkuara Arabe kanë një plan të madh për të anashkaluar Ngushticën e Hormuzit
Emiratet e Bashkuara Arabe po planifikojnë të ndërtojnë një port dhe terminal të ri kontejnerësh në anën tjetër të Ngushticës së Hormuzit, në një përpjekje për të anashkaluar mbylljen iraniane të rrugës ujore, raportoi të hënën Financial Times.
Sipas raportit, porti i ri do të ndërtohet në qytetin e Fujairah në Gjirin e Omanit, i cili tashmë ka një port ekzistues, por i mungon infrastruktura e nevojshme për të shërbyer si një qendër e madhe eksporti për Emiratet e Bashkuara Arabe, transmeton Telegrafi.
Iniciativa do të udhëhiqet nga DP World, autoriteti kryesor portual i Emirateve të Bashkuara Arabe, dhe do të synojë gjithashtu të zvogëlojë varësinë e Dubait nga qendra e saj kryesore Jebel Ali në Gjirin Persik.
Sipas Arabian Business të Emirateve të Bashkuara Arabe, Emiratet gjithashtu planifikojnë të përmirësojnë infrastrukturën në porte të tjera në Gjirin e Omanit, me planet kryesore të përqendruara në Dibba, Khor Fakkan dhe Fujairah të përmendur tashmë.
Pushimi vjen ndërsa konflikti midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit ka komplikuar lundrimin në Ngushticë, me sulme kundër anijeve, mina detare dhe luftime në zonë që kanë ndaluar pothuajse plotësisht tranzitin në rrugën ujore.
Vendimi i Emirateve për të anashkaluar ngushticën u rekomandua gjithashtu nga Kryeministri Benjamin Netanyahu në fillim të luftës me Iranin, kur ai i tha Newsmax se e vetmja zgjidhje afatgjatë për krizën në Ngushticë ishte ndërtimi i tubacioneve për të transportuar naftën dhe gazin e shtetit të Gjirit në Mesdhe.
"Zgjidhjet afatgjata përfshijnë ridrejtimin e tubacioneve të energjisë në perëndim, përmes Arabisë Saudite në Detin e Kuq dhe Mesdhe, duke anashkaluar pikën gjeografike të Iranit", shpjegoi Netanyahu në një intervistë me median konservatore amerikane Newsmax.
Projekti, i cili mund të jetë pjesë e iniciativës së Korridorit Indi-Lindje e Mesme-Evropë (IMEC), do ta transformonte Haifën në një qendër kyçe të eksportit të naftës dhe gazit.
IMEC, i zbuluar nga ish-presidenti amerikan Joe Biden gjatë Samitit të G20 në Nju Delhi në shtator 2023, u konceptua si një projekt transformues infrastrukturor dhe tregtar për të lidhur Indinë me Evropën përmes Gjirit Persik dhe Mesdheut Lindor.
Por edhe nëse ka kapital politik në Izrael që projekti të zhvillohet, burime i thanë The Jerusalem Post javën e kaluar se Arabia Saudite po shtynte për ta nxjerrë Izraelin nga iniciativa IMEC.
Një nga opsionet kryesore që po diskutohet do të ridrejtonte hekurudhën përmes Sirisë, duke krijuar një urë tokësore nga Gjiri në Mesdhe pa kaluar nëpër territorin izraelit, thanë ata.
Në të njëjtën kohë, raportet nga Irani theksojnë se elita sunduese po tregon shqetësim në rritje për përparimin e shpejtë të IMEC, sipas burimeve të njohura me çështjen.
Samantha Sutton, një bashkëpunëtore në Këshillin e Atlantikut dhe ish-drejtoreshë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SHBA-së, i tha gazetës Post javën e kaluar se kriza aktuale në Ngushticën e Hormuzit nuk po i shtyn Shtetet e Gjirit drejt përfshirjes së Izraelit në iniciativë, duke thënë se një marrëveshje paqeje me palestinezët dhe planet e normalizimit do të ishin në të vërtetë të dobishme.
"Mendoj se pas luftës, këto vende tani e shohin Izraelin më shumë si një barrë sesa si një partner. Dhe ndërsa në rajone të tjera të përfshira në iniciativë ka marrëdhënie të shkëlqyera me Izraelin, si në Indi, nuk mendoj se lufta e fundit ndihmoi në përmirësimin e imazhit të Izraelit në Lindjen e Mesme", shpjegoi ajo.
“Ajo që do të ishte mbështetëse është integrimi i jordanezëve dhe palestinezëve në iniciativë. Unë besoj se nëse IMEC ndihmon në normalizimin e marrëdhënieve me palestinezët dhe përfshin në një farë mënyre Bregun Perëndimor dhe Gazën, atëherë projekti dhe pjesëmarrja e Izraelit do të kishin shumë më tepër mbështetje. Dhe ka aktorë politikë në Izrael që planifikojnë të kandidojnë në zgjedhjet e ardhshme, të interesuar që kjo të ndodhë”, shtoi ajo. /Telegrafi/