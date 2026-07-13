SHBA-të njoftojnë një valë të re sulmesh kundër Iranit
Ushtria amerikane ka njoftuar se ka filluar natën e tretë radhazi të sulmeve ajrore ndaj Iranit brenda 30 minutave të fundit, në orën 22:45
Në një deklaratë, Komanda Qendrore e SHBA-së tha se sulmet u nisën në "udhëzimet" e Donald Trump, transmeton Telegrafi.
"Këto sulme do të vazhdojnë të imponojnë një kosto të rëndë mbi forcat iraniane dhe do të degradojnë aftësinë e tyre për të sulmuar civilë të pafajshëm dhe anije tregtare në Ngushticën e Hormuzit", shtuan ata.
Ndërkohë, agjencia iraniane e lajmeve YJC tha se shpërthime ishin dëgjuar në qytetin portual jugor të Bandar Abbas dhe në ishullin Kish, pranë bregdetit jugor të vendit.
Televizioni shtetëror iranian kishte mohuar më parë raportet për sulme në Iranin jugor. /Telegrafi/
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