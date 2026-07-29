Shkon në 13 numri i viktimave nga tërmeti në Japoni, vazhdojnë kërkimet në qendrën tregtare
Numri i viktimave nga tërmeti i fuqishëm që goditi jugun e Japonisë është rritur në të paktën 13, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet në zonat e dëmtuara të prefekturës Kumamoto.
Dridhja me magnitudë 7.1 goditi ishullin Kyushu të martën. Tetë persona janë nxjerrë nga pjesa e shembur e qendrës tregtare Aeon pranë Kumamotos, ku rreth një orë pas tërmetit ndodhi edhe një shpërthim. Tre prej personave të nxjerrë nuk mbijetuan, ndërsa katër punonjës vazhdonin të mos ishin lokalizuar.
Autoritetet po hetojnë nëse shpërthimi mund të jetë shkaktuar nga një rrjedhje gazi, por shkaku nuk është konfirmuar. Kryeministrja Sanae Takaichi tha se operacioni i shpëtimit është garë me kohën dhe se të gjitha burimet e nevojshme po angazhohen në terren.
Rreth 4,500 pjesëtarë të forcave japoneze janë vendosur për të ndihmuar operacionet. Autoritetet udhëzuan rreth 260 mijë banorë të shkonin në qendrat e evakuimit, ndërsa më shumë se 36 mijë shtëpi mbetën pa energji elektrike në temperatura të larta verore.
Tërmeti ka ndërprerë transportin dhe aktivitetin industrial. Sony, Renesas, Honda dhe kompani të tjera pezulluan punën në impiantet e rajonit, ndërsa Toyota njoftoi ndalesa të përkohshme në tri fabrika për shkak të problemeve te furnizuesit. Autoritetet paralajmëruan se gjatë ditëve të ardhshme mund të ketë lëkundje të tjera të forta dhe rrëshqitje dheu.