Kryeministri belg në siklet për shkak të revolverit, dhuratë nga Erdogani - detyrohet ta lërë në një bazë ushtarake
Kryeministri i Belgjikës, Bart De Wever, u përball me një situatë të pazakontë pasi u kthye nga samiti i NATO-s në Ankara.
Në fund të samitit, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u dhuroi liderëve të pranishëm një revolver antik Gumusay .357 Magnum, të shoqëruar edhe me municion të vërtetë.
Kur mbërriti në Belgjikë, De Wever zbuloi se arma dhe municioni ndodheshin në bagazhin e tij, shkruan reuters.
Për shkak të rregullave strikte të sigurisë, ai njoftoi menjëherë policinë e aeroportit dhe revolveri u dorëzua për t'u ruajtur në një kasafortë në një bazë ushtarake, derisa të vendoset se çfarë do të bëhet me të.
Sipas raportimeve, të gjithë liderët pjesëmarrës morën të njëjtën dhuratë – një revolver me emrin e tyre të gdhendur në një kuti druri me flamurin e Turqisë dhe logon e NATO-s.
Reagimet ndryshuan nga shteti në shtet:
Kryeministrat e Holandës dhe Suedisë i lanë armët në ambasadat e tyre në Ankara.
Presidenti i Polonisë po pret përfundimin e procedurave doganore.
Kryeministri britanik Keir Starmer mori, përveç revolverit, edhe një komplet pastrimi dhe 500 fishekë.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, planifikon ta dhurojë revolverin në një muze ushtarak.
Me këtë gjest, Erdogan synoi të promovojë industrinë turke të mbrojtjes, e cila vitet e fundit është shndërruar në një nga sektorët kryesorë të eksporteve të Turqisë.
Megjithatë, dhurata shkaktoi dilema ligjore dhe logjistike për shumë nga liderët që u larguan nga samiti me armë zjarri dhe municion në bagazhet e tyre. /Telegrafi/