Notari gjen në det mbetjet e një rakete ruse në brigjet e Turqisë
Një notar në brigjet veriore të Sinopit, në Turqi, ka nxjerrë nga deti një objekt të dyshimtë që fillimisht u duk si pjesë e një rakete ose predhe.
Objekti u vu re në ujë nga notari, i cili më pas e nxori në breg, raportojnë mediat.
Pamja e tij tërhoqi vëmendjen e qytetarëve që ndodheshin në zonë dhe ngjalli dyshime për origjinën e tij.
Pas verifikimeve fillestare, u konstatua se bëhej fjalë për mbetje të një rakete ruse. Megjithatë, detaje të tjera pritet të dalin pas ekzaminimit teknik të objektit.
Autoritetet do të përcaktojnë përmes ekspertizës se cilit lloj municioni i përket objekti dhe si ka përfunduar në ujërat pranë brigjeve turke.
Ky nuk është rasti i parë i tillë në provincën Sinop. Një pjesë e ngjashme municioni ishte gjetur më herët në det dhe nxjerrë në breg në Ayancık, një tjetër zonë bregdetare e provincës. /Telegrafi/