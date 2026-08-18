Azerbajxhani thërret ambasadorin rus në shenjë proteste ndaj deklaratave "provokative" të mediave ruse
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Azerbajxhanit tha se vëmendja e ambasadorit Mikhail Yevdokimov u tërhoq veçanërisht mbi deklaratat, për të cilat tha se ishin kundër Azerbajxhanit dhe udhëheqjes së vendit.
Azerbajxhani thirri të martën ambasadorin rus në Baku për të protestuar ndaj asaj që i përshkroi si deklarata të fundit “provokuese, fyese dhe kërcënuese” që synojnë vendin, popullin e tij dhe udhëheqjen në median dhe hapësirën informative ruse, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Azerbajxhanit tha se vëmendja e ambasadorit Mikhail Yevdokimov u tërhoq veçanërisht mbi deklaratat, për të cilat tha se ishin kundër Azerbajxhanit dhe udhëheqjes së vendit, gjatë një transmetimi javën e kaluar "në kuadër të projektit "Chistota Ponimaniya".
“Përveç kësaj, programi i transmetuar në radion ‘Sputnik’ më 7 gusht, u kujtuan pretendimet absurde të bëra në lidhje me përfshirjen e udhëheqjes së Azerbajxhanit në ‘listën e terroristëve dhe ekstremistëve të Rusisë’, si dhe pikëpamjet provokuese të shprehura sërish në kanalin televiziv ‘Spas’ më 16 gusht kundër udhëheqjes së Azerbajxhanit”, thuhet më tej.
Ministria vuri në dukje se diskutimet për ndërhyrje të mundshme në proceset e brendshme politike të Azerbajxhanit, si dhe thirrjet për dhunë fizike kundër vendit dhe udhëheqjes së tij, janë "të papranueshme".
Ndër të tjera në deklaratën e misnitrisë shtohet se pavarësisht thirrjeve të përsëritura nga Bakuja për t'iu kundërvënë aktiviteteve të tilla dhe diskutimeve të çështjes në nivele të ndryshme politike, vazhdimi i një retorike të tillë në një formë gjithnjë e më të ashpër është një "shkak për shqetësim serioz".
“Gjatë takimit, pritshmëria jonë për të marrë masa urgjente dhe efektive për t'i dhënë fund provokimeve, kërcënimeve dhe retorikës së dhunshme kundër Azerbajxhanit në hapësirën informative dhe medias iu përcoll edhe një herë palës ruse,” njoftoi ministria në deklaratën e saj./AA/.