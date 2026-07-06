Kjo nuk ka ndodhur kurrë në histori: Një çerekfinale e Kupës së Botës pa tre vendet legjendare të futbollit
Çerekfinalet e Kupës së Botës 2026 do të hyjnë në histori për një arsye krejtësisht të papritur.
Për herë të parë në historinë e këtij kompeticioni, tetë ekipet më të mira në botë nuk do të përfshijnë asnjërin nga tre kombet më të suksesshme në historinë e futbollit: Brazilin, Gjermaninë dhe Italinë.
Ky skenar unik u konfirmua dje, pasi Norvegjia eliminoi Brazilin në raundin e 1/8 së finales.
Një fund i parakohshëm për pesë herë kampionët
Kombëtarja braziliane, pesë herë kampione bote, e përfundoi rrugëtimin e saj në turne para çerekfinaleve për herë të parë që nga viti 1990.
Titulli i fundit kampion për Brazilin mbetet ai i fituar në vitin 2002 në Kupën e Botës në Korenë e Jugut dhe Japoni.
Në kampionatet e fundit botërore, Brazili nuk ka performuar siç është pritur, ndërsa në kujtesë mbetet ajo humbja e thellë ndaj Gjermanisë me rezultat 7-1.
Gjermania dhe Italia jashtë garës
Gjermania, e cila ka fituar katër Kupa Bote, u eliminua nga turneu edhe më herët. Ajo u mposht me penallti nga Paraguai në raundin e 1/32-ave, një fazë e re e garës e futur për shkak të zgjerimit të numrit të pjesëmarrësve.
Trofeu i tyre i fundit daton nga viti 2014.
Italia, gjithashtu katër herë kampione bote, as nuk u kualifikua në turne. Italianët u eliminuan në kualifikueset shtesë pasi humbën ndaj Bosnjës dhe Hercegovinës, duke humbur kështu një tjetër Kupë Bote. Ata festuan për herë të fundit në vitin 2006.
Madje Azurrët kanë munguar, thënë më mirë, kanë dështuar të kualifikohen në tri Kupat e Botës të fundit.
Një simbol i ndryshimit të forcave në futbollin botëror
Së bashku, Brazili, Gjermania dhe Italia kanë fituar 13 Kupa Bote. Dështimi i njëkohshëm i kësaj tresheje për të arritur në çerekfinale simbolizon një ndryshim historik në ekuilibrin e fuqisë në futbollin botëror.
Ky ndryshim mund të garantojë një finale që nuk është parë që nga edicioni i parë i Kupës së Botës. /Telegrafi/