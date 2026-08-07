Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, nuk dëshiron ta humbasë lehtë pozicionin e tij dhe ka filluar të mbledhë vota për të qëndruar në detyrë pas zgjedhjeve të planifikuara për marsin e vitit të ardhshëm.

Pasi u përpoq t’ua shiste të drejtat e Kupës së Botës investitorëve privatë, një numër i madh vendesh kërkuan dorëheqjen e tij dhe më pas Infantino e tërhoqi propozimin e tij.

Megjithatë, reputacioni i tij u dëmtua dhe të gjithë anëtarët e UEFA-s i kthyen shpinën, por tani ai ka vendosur të kalojë në kundërsulm.

Infantino kërkon falje që tentoi të shesë aksionet e Kupës së Botës

Të mërkurën në mbrëmje, pas një takimi krize në Marok, FIFA njoftoi se Infantino ka mbështetje të plotë dhe se ai personalisht u kërkoi falje të gjithë anëtarëve për propozimin për të shitur një pjesë të Kupës së Botës.

Infantino po mbledh aktivisht vota për zgjedhjet dhe mori mbështetje kyçe nga afrikanët.

Konfederata e Futbollit Afrikan (CAF), e cila ka 54 anëtarë, njoftoi se të gjithë anëtarët e saj i japin mbështetje unanime Infantinos dhe menjëherë pas kësaj, dy mesazhe mbështetjeje mbërritën përtej oqeanit.

Federata Meksikane e Futbollit (FMF) tronditi me vendimin e saj për të mbështetur Infantinon, duke u bërë konfederata e parë nga CONCACAF që mban anën e presidentit aktual të FIFA-s.


Argjentina shpejt ndoqi hapat e Meksikës. Në një letër drejtuar Infantinos, Federata Argjentinase e Futbollit (AFA) shprehu mbështetjen e saj për karrierën e tij dhjetëvjeçare.

Argjentinasit theksuan se vazhdimi nën udhëheqjen e tij ishte e vetmja rrugë përpara. /Telegrafi/

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