FIFA ka hapur procedura disiplinore kundër trajnerit të Egjiptit, Hossam Hassan, menaxherit të ekipit, Ibrahim Hassan, dhe sulmuesit Mostafa Ziko.

Federata Egjiptiane e Futbollit konfirmoi me anë të një njoftimi zyrtar, duke deklaruar se procedurat lidhen me komentet e bëra nga tre individët pas humbjes 3-2 të Egjiptit ndaj Argjentinës në Kupën e Botës 2026.

Ata thanë se po e ndjekin çështjen dhe do të paraqesin përgjigjet dhe dokumentet ligjore të nevojshme brenda afateve të përcaktuara nga FIFA.

“Federata Egjiptiane e Futbollit konfirmon respektin e saj për rregulloret dhe procedurat e FIFA-s. Përgjigjet dhe dokumentet ligjore të nevojshme do të dorëzohen brenda afateve të përcaktuara”, thuhet në deklaratë.


Federata shprehu gjithashtu mbështetjen e saj për individët e përfshirë dhe tha se do të mbronte interesat e futbollit egjiptian përmes kanaleve zyrtare të duhura.

EFA theksoi angazhimin e saj ndaj parimeve të lojës së drejtë dhe respektin për organizatorët e garës, ndërsa rezervoi të drejtën për të mbrojtur interesat e stafit të trajnerëve dhe lojtarëve para organeve përkatëse të FIFA-s. /Telegrafi/

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