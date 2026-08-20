FIFA nis procedurat disiplinore kundër tre përfaqësuesve të Egjiptit, shkak deklaratat pas humbjes nga Argjentina
FIFA ka hapur procedura disiplinore kundër trajnerit të Egjiptit, Hossam Hassan, menaxherit të ekipit, Ibrahim Hassan, dhe sulmuesit Mostafa Ziko.
Federata Egjiptiane e Futbollit konfirmoi me anë të një njoftimi zyrtar, duke deklaruar se procedurat lidhen me komentet e bëra nga tre individët pas humbjes 3-2 të Egjiptit ndaj Argjentinës në Kupën e Botës 2026.
Ata thanë se po e ndjekin çështjen dhe do të paraqesin përgjigjet dhe dokumentet ligjore të nevojshme brenda afateve të përcaktuara nga FIFA.
“Federata Egjiptiane e Futbollit konfirmon respektin e saj për rregulloret dhe procedurat e FIFA-s. Përgjigjet dhe dokumentet ligjore të nevojshme do të dorëzohen brenda afateve të përcaktuara”, thuhet në deklaratë.
Federata shprehu gjithashtu mbështetjen e saj për individët e përfshirë dhe tha se do të mbronte interesat e futbollit egjiptian përmes kanaleve zyrtare të duhura.
EFA theksoi angazhimin e saj ndaj parimeve të lojës së drejtë dhe respektin për organizatorët e garës, ndërsa rezervoi të drejtën për të mbrojtur interesat e stafit të trajnerëve dhe lojtarëve para organeve përkatëse të FIFA-s. /Telegrafi/