Testi i parë për “NATO-n islamike”: Pakistani paralajmëron Iranin për Houthit
Pakistani i ka përcjellë Iranit një paralajmërim nga Arabia Saudite, duke kërkuar që Teherani të frenojë aleatët e tij Houthi në Jemen, pas sulmeve të fundit ndaj territorit saudit.
Houthit sulmuan një bazë ajrore dhe infrastrukturë naftore në Arabinë Saudite, duke plagosur 73 persona.
Sulmet kanë rritur frikën se konflikti mund të përhapet në të gjithë rajonin.
Ministri pakistanez i Mbrojtjes, Khawaja Asif, paralajmëroi se një sulm ndaj Arabisë Saudite mund të aktivizojë marrëveshjen e sigurisë mes Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Turqisë.
“Agresioni ndaj një vendi do të konsiderohet agresion ndaj të tre vendeve”, deklaroi ai.
Irani mohon se kontrollon Houthit, ndërsa burime iraniane pretendojnë se Teherani u ka ofruar atyre armë dhe financim.
Pakistani për momentin kërkon zgjidhje diplomatike dhe thekson se forcat e tij do të përdoren vetëm për mbrojtjen e territorit saudit.
Megjithatë, vazhdimi i sulmeve mund të shndërrojë konfliktin e Houthive në një krizë më të gjerë rajonale.