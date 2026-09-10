Nëse jeni në kërkim të një prone për banim apo investim, kjo ofertë me dy shtëpi, me sipërfaqe 350m² dhe 250m², paraqet një mundësi të rrallë në treg. Prona ofrohet për €635,000 dhe ndodhet në Lagjen Qëndresa.

Shtëpitë kanë orientim nga të gjitha anët. Njëra është e strukturuar në përdhes dhe dy kate, ndërsa tjetra në përdhes dhe një kat. Si tërësi, ato ofrojnë tri hapësira për qëndrim ditor, tri kuzhina, nëntë dhoma gjumi, tri banjo, dy tualete, tri depo dhe tri ballkone, çka i bën shumë të përshtatshme për familje të mëdha ose për shfrytëzim të ndarë të njësive.

Sistemi i ngrohjes mundësohet me energji elektrike dhe me pompë termike, ndërsa objektet janë të pajisura edhe me kondicionerë. Shtëpitë gjenden në truall me sipërfaqe 4.7 Ari, kanë oborr të gjelbëruar dhe ofrojnë hapësirë të mjaftueshme për vendparkim. Dokumentacioni i pronës është i rregulluar me noter.

Çmimi i paraqitur përcaktohet për të dyja njësitë së bashku dhe nuk ofrohet mundësia e ndarjes së tyre.

Karakteristika dhe informata të pronës:

  • Sipërfaqe: 350m² + 250m²
  • Trualli: 4.7 Ari
  • 9 dhoma gjumi
  • 3 hapësira për qëndrim ditor
  • 3 kuzhina
  • 5 banjo dhe tualete
  • 3 depo
  • 3 ballkone
  • Oborr i gjelbëruar
  • Orientimi: Lindje, Perëndim, Veri, Jug
  • Mobilimi: salloni, kuzhina, banjo
  • Sistemi i ngrohjes: pompë termike, KEDS
  • Kondicionerë
  • Vendparkim
  • Dokumentacioni me noter

Lagjja Qëndresa është një zonë e qetë banimi në Prishtinë, e njohur për ambientin familjar dhe të organizuar. Në strukturën e saj gjenden markete, dyqane dhe shumë shërbime tjera të nevojshme, çka e bën një lokacion praktik për jetesë të përditshme. Afërsia me rrugët kryesore mundëson qasje të lehtë drejt qendrës dhe pjesëve tjera të qytetit.

Kontakti:

Agjenti: Drilon Tullari

Email: drilon.tullari@pro-rks.com

Numri kontaktues: +383 44 888 444

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Kosovë Prishtinë Real Estate Lagjia Qëndresa Lokale