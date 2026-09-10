Dronët rikrijojnë Kullat Binjake në qiellin e New Yorkut, në nderim të viktimave të 11 shtatorit
Qielli mbi portin e New Yorkut u ndriçua nga një spektakël me dronë, në kuadër të një homazhi për 25-vjetorin e sulmeve terroriste të 11 Shtatorit.
Shfaqja, e titulluar “2,977 Lights Over New York Harbor”, përfshinte 2,977 drita – nga një për secilin person që humbi jetën në sulmet e 11 Shtatorit.
Dritat u ngritën mbi port dhe më pas u bashkuan për të formuar siluetën e Kullave Binjake, në përmasa të plota arkitekturore.
Sipas organizatorëve, instalacioni përkujtimor u zhvillua në bashkëpunim me pjesëtarë të komunitetit të 11 Shtatorit, përfshirë familjarë të viktimave, të mbijetuar dhe pjesëtarë të ekipeve të emergjencës.
Ngjarja u prezantua para ceremonisë së përvjetorit të së premtes, me mesazhin e kujtesës, reflektimit dhe unitetit.
Projekti u krijua me kontributin e familjarëve, të mbijetuarve dhe punonjësve të urgjencës që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me tragjedinë e 11 Shtatorit.