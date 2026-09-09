Kurti për deklaratën e Simiqit: Mund të jetë edhe në kuadër të euforisë së tij nga varrimi i Ratko Mlladiqit
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka thënë se me zgjedhjen e Albulena Haxhiut në krye të Kuvendit ka nisur procesi i konstituimit të legjislaturës së 11-të.
Kurti tha se për përmbylljen me sukses të këtij procesi nevojitet dakordim mes subjekteve politike për zgjedhjen e nënkryetarëve të Kuvendit.
“Së pari u zgjodh Albulena Haxhiu, kryetare e Kuvendit e legjislaturës së 11-të. Me këtë rast filloi konstituimi i Kuvendit. Që të përmbyllet me sukses të plotë, duhet t’i zgjedhim edhe nënkryetarët, për këtë nevojitet dakordim”, tha Kurti.
Ai bëri të ditur se është në kontakt me liderët e partive politike, duke theksuar se i ka shkruar edhe kryetarit të PDK-së, Bedri Hamza, për një takim, ndërsa ka komunikuar edhe me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Unë jam në kontakt, përveçse me kryetarin e LDK-së, i kam shkruar edhe atij të PDK-së që të takohemi dhe në këtë mënyrë të kemi dakordim edhe për zgjedhjen e nënkryetarëve, meqenëse nevojitet edhe mbështetja e mazhorancës”, u shpreh ai.
Kurti tha se duhet të ketë qasje pozitive dhe konstruktive në mënyrë që Kuvendi të konstituohet sa më shpejt dhe të hapet rruga për formimin e Qeverisë.
“Le të jemi pozitivë dhe konstruktivë dhe në këtë mënyrë të kemi Kuvend të konstituar, shpejt Qeveri të formuar dhe të kalojmë te zgjedhja e presidentit që duhet të bëhet, që t’i evitojmë zgjedhjet e reja”, tha Kurti.
Duke komentuar deklaratën e përfaqësuesit të Listës Serbe gjatë seancës, Kurti tha se ajo ishte në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës dhe me betimin që deputeti kishte bërë.
“Siç e tha kryetarja e Kuvendit, deklarata e përfaqësuesit të Listës Serbe ishte në shpërputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ishte në shpërputhje me betimin që ai vetë e ka bërë”, deklaroi Kurti.
Sipas tij, ishte e çuditshme që përfaqësuesi i Listës Serbe nuk e lexoi saktësisht propozimin e dorëzuar me shkrim për Slavko Simiqin.
“Për mua ishte e çuditshme pse ai nuk e lexoi saktësisht siç e ka deponuar me shkrim propozimin për Slavko Simiqin. Propozimin që ka bërë e ka shkruar në përputhje me Kushtetutën, por atë që e deklaroi ishte në shpërputhje flagrante”, tha Kurti.
Kurti përmendi edhe një koment të bërë nga një deputet gjatë seancës, duke e lidhur deklaratën me zhvillimet në Serbi dhe figurën e Ratko Mlladiqit.
“Dikush nga Grupi parlamentar tha se kjo mund të jetë edhe në kuadër të euforisë së tij nga varrimi i Ratko Mlladiqit, të komandantit dhe gjeneralit që masakroi boshnjakët në Srebrenicë, që u nderua nga shteti serb dhe Kisha Ortodokse Serbe”, tha ai.
Kurti theksoi se në Kuvend mund të votohet vetëm propozimi i dorëzuar zyrtarisht me shkrim dhe që është në përputhje me Kushtetutën.
“Si do që të jetë, nuk mund të votohet në Kuvendin e Republikës ai lloj propozimi që u deklarua. Vetëm ai propozimi që u dërgua me shkrim është në përputhje me Kushtetutën”, tha Kurti.
Ai përsëriti se prioritet mbetet arritja e një dakordimi për nënkryetarët e Kuvendit, duke shprehur shpresën se kjo do të arrihet sa më shpejt me Bedri Hamzën dhe Lumir Abdixhikun. /Telegrafi/