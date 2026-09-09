Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, ka deklaruar se për momentin rruga e vetme që i mbetet opozitës është t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese lidhur me situatën e krijuar në Kuvendin e Kosovës.

Gjini tha se Aleanca do të synojë që këtë hap ta ndërmarrë në koordinim me dy partitë e tjera opozitare.

“Patjetër që për momentin nuk kemi rrugë tjetër përpos që t’i drejtohemi Gjykatës Kushtetuese. Do të synojmë në koordinim me dy partitë tjera”, tha Gjini.

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Ai theksoi se lënda duhet të përgatitet në mënyrë sa më të detajuar dhe se duhet të përcaktohet momenti i duhur për dërgimin e saj në Gjykatën Kushtetuese.

“Duhet të përgatitet lënda sa më mirë të jetë e mundshme dhe të gjendet momenti kur do të dërgohet në Gjykatë”, u shpreh ai.

Gjini konfirmoi gjithashtu se Aleanca nuk do të marrë pjesë në seancën e paralajmëruar për të premten, duke e cilësuar atë si të jashtëligjshme dhe jokushtetuese.

“Në seancën e të premtes nuk do të marrim pjesë, sepse është e jashtëligjshme, jokushtetuese dhe është farsë”, deklaroi Gjini. /Telegrafi/

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