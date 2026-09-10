Këshilltarët e Trumpit paralajmërojnë se lufta me Iranin mund të vazhdojë me vite
Këshilltarët e lartë të Shtëpisë së Bardhë e kanë paralajmëruar privatisht presidentin e SHBA-së, Donald Trump se konflikti me Iranin mund të vazhdojë me vite, potencialisht duke zgjatur deri në pjesën e mbetur të mandatit të tij, sipas një raporti nga The Wall Street Journal.
Zëvendës-presidenti JD Vance, Sekretari i Shtetit Marco Rubio dhe zyrtarë të tjerë të lartë kanë diskutuar me Trump mundësinë që Teherani të vazhdojë t'i rezistojë presionit të SHBA-së pavarësisht bllokadës detare, sanksioneve dhe operacioneve ushtarake, tha raporti të mërkurën.
Dhe sipas TrtWorld, përcjell Telegrafi, vlerësimet private bien ndesh ashpër me sigurimet publike të Trump se konflikti do të përfundojë së shpejti.
Të mërkurën, ai u tha gazetarëve se lufta do të përfundojë "menjëherë" pas zgjedhjeve të mesit të mandatit të nëntorit, duke pretenduar se "ata nuk mund të rezistojnë më".
Lufta, tani në muajin e saj të shtatë, ka vrarë 18 anëtarë të shërbimit amerikan dhe ka ngritur shqetësime mbi burimet ushtarake dhe ndërprerjet në tregjet globale të energjisë.
Çmimet e benzinës në SHBA ishin mesatarisht 4.22 dollarë për galon të mërkurën, nga 4.01 dollarë një muaj më parë dhe 3.19 dollarë një vit më parë, sipas Shoqatës Amerikane të Automobilave (AAA).
Trump ka shprehur vazhdimisht dëshirën për një zgjidhje të shpejtë, ndërsa mbështet një fushatë më të gjerë ekonomike kundër Teheranit.
Sekretari i Thesarit, Scott Bessent e ka përshkruar strategjinë, të quajtur "Operacioni i Përjashtuar Ekonomik", si një alternativë ndaj operacioneve të mëdha luftarake.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Olivia Wales, mbrojti qasjen e administratës, duke thënë: "Presidenti Trump ka shkatërruar aftësitë ushtarake të Iranit dhe po e gjymton atë që ka mbetur nga ekonomia e tij...".
"Vetëm Presidenti Trump e di se çfarë do të bëjë dhe kur".
Vance gjithashtu ka refuzuar të parashikojë se kur do të përfundojnë armiqësitë, duke thënë: "Do të ishte e papërgjegjshme nga ana jonë të shkruajmë strategjinë dhe afatin tonë kohor për një komb iranian që thjesht nuk mund t'i përmbushë angazhimet e tij dhe nuk mund të ndalojë së shtëni në drejtim të anijeve tregtare".
Rezultate vendimtare të pamundura
Siç theksohet më tej, Pentagoni po përgatitet të zgjasë vendosjen e disa njësive të mbrojtjes ajrore në Lindjen e Mesme pa një datë të caktuar përfundimi, ndërsa një Njësi e tretë Ekspedite Detare pritet të vendoset në rajon këtë vjeshtë, thuhet në raport.
Ekspertja e Iranit, Suzanne Maloney e Institutit Brookings, tha se bllokada nuk ka gjasa të japë një rezultat vendimtar shpejt.
"Bllokada detare amerikane nuk ka gjasa të prodhojë një rezultat vendimtar në afat të shkurtër apo edhe afatmesëm, kështu që përdorimi i vetëm realist i këtij mjeti do të duhej të bazohej në planet për një rrethim afatgjatë", tha ajo.
"Edhe atëherë, perspektivat e saj për sukses janë të dyshimta, kryesisht për shkak të pasojave të paparashikuara", shtoi ajo. /Telegrafi/