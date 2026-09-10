Trafiku detar i Ngushticës së Hormuzit në shifra njëshifrore, tregojnë të dhënat
Tranzitet e anijeve në Ngushticën e Hormuzit ranë pak të mërkurën në shtatë, krahasuar me 12 të ditës së kaluar, treguan të dhënat paraprake të gjurmimit të anijeve të enjten, me nivele gjithashtu më të ulëta se mesatarja 10-ditore prej 14.
Nga këto shtatë, katër anije dolën dhe tre hynë, sipas të dhënave, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Disa anije mund të lundronin nëpër rrugën ujore me transponderët e tyre të fikur dhe këto nuk merren në konsideratë në numërime.
Nga daljet, njëra ishte një transportues shumë i madh nafte bruto - Finland Prosperity - që mbante gati 2 milionë fuçi naftë bruto.
Asnjë cisternë që transportonte gaz natyror të lëngshëm nuk doli nga ngushtica.
Në Ngushticën Bab al-Mandeb, rreth 28 anije mallrash kaluan të mërkurën, një nivel i ngjashëm me mesataren 10-ditore prej 27.
Nga totali, 16 anije hynë dhe 12 dolën. /Telegrafi/