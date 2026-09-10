Mijëra njerëz protestojnë në Lubjanë ndërsa Sllovenia hap ambasadën e parë të Izraelit
Mijëra njerëz janë tubuar në kryeqytetin e Sllovenisë, Lubjanë, në protestë kundër hapjes së ambasadës së parë të Izraelit në vendin e Bashkimit Evropian.
Protesta e së mërkurës erdhi ndërsa kryeministri nacionalist i Sllovenisë, Janez Jansa, shtyu përpara një rivendosje diplomatike me Izraelin, një ndryshim i mprehtë nga paraardhësi i tij, Robert Golob, qeveria e të cilit e kishte përshkruar luftën izraelite në Gaza si një "gjenocid".
Jansa mori detyrën në korrik.
Në Lubjanë, mijëra njerëz marshuan pranë hotelit ku po zhvillohej inaugurimi i ambasadës, duke mbajtur pankarta që shkruanin "Ne qëndrojmë së bashku për paqen dhe Palestinën" dhe "Gjenocidi nuk është vetëmbrojtje".
Urska Breznik, një historiane arti 48-vjeçare, e quajti administratën e Jansës një qeveri "bashkëpunimi".
Një tjetër protestuese, Melina Sahernik, i tha agjencisë së lajmeve AFP: "Kjo e bën Slloveninë të duket shumë keq".
Një sondazh i kryer nga gazeta e përditshme Delo në qershor sugjeroi se 56 për qind e sllovenëve kundërshtuan lidhje më të ngushta me Izraelin, ndërsa 14 për qind i mbështetën ato, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
🇸🇮🇵🇸 Manifestations de masse en Slovénie contre l'ouverture de l'ambassade d'Israël à Ljubljana, capitale du pays pic.twitter.com/FRsezMz8Pb
— Press TV Français (@fr_presstv) September 10, 2026
Andraz Zorko, një analist politik slloven, i tha agjencisë së lajmeve Associated Press se ndryshimi i politikave të qeverisë nuk përputhet me atë që ai beson se është opinioni mbizotërues publik në kombin me rreth 2 milionë banorë.
"Shumica e publikut slloven është ose kundër Izraelit ose në një lloj pozicioni neutral", tha ai.
Duke udhëtuar për në Slloveni për ngjarjen, ministri i Jashtëm izraelit Gideon Saar e quajti atë një "ditë historike" në një konferencë shtypi.
"Kjo është një shprehje e qartë e angazhimit të Izraelit ndaj miqësisë sonë dhe të ardhmes së tij", shtoi Saar, duke falënderuar qeverinë sllovene dhe Jansan për miqësinë e tyre ndaj Izraelit.
Hapja e ambasadës vjen një ditë pasi Mbretëria e Bashkuar ndaloi tregtinë me vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, dhe Franca dhe Kanadaja njoftuan se do të ndërmarrin veprime të ngjashme.
Ky veprim shihet si një shprehje simbolike e pakënaqësisë me Izraelin nga disa nga aleatët e tij më të ngushtë, dhe ofron një shenjë të re të izolimit në rritje të qeverisë izraelite si rezultat i luftës në Gaza.
Izraeli u përgjigj me zemërim dhe tha se do të mbyllte konsullatën e Mbretërisë së Bashkuar në Jerusalem. /Telegrafi/