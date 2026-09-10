5 mijë dollarë për çdo të rritur amerikan - premtimi i ri i Trumpit para zgjedhjeve
Presidenti amerikan Donald Trump premtoi se çdo i rritur amerikan do të marrë 5,000 dollarë, nëse republikanët arrijnë të ruajnë kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit në zgjedhjet e nëntorit.
Gjatë një fjalimi në konventën republikane në Dallas, Trump e quajti pagesën “dividendi i Trumpit” dhe tha se ajo mund të financohet nga të ardhurat e tarifave doganore.
Megjithatë, propozimi ka ngritur pikëpyetje, pasi një pagesë e tillë do të kushtonte më shumë se 1 trilion dollarë dhe do të kërkonte miratimin e Kongresit.
Zëvendëspresidenti JD Vance më vonë sugjeroi se pagesa mund të mos u jepej amerikanëve më të pasur, duke e zbutur pjesërisht deklaratën e Trumpit.
Trump gjithashtu u bëri thirrje mbështetësve të tij që ta konsiderojnë atë sikur të ishte kandidat në zgjedhjet e nëntorit.
“Po ju kërkoj të pretendoni se jam në fletëvotim”, tha Trump, duke shtuar: “Unë jam në fletëvotim — edhe vetëm një herë”.
Premtimi vjen në një kohë kur republikanët po përballen me vështirësi në sondazhe, ndërsa votuesit shprehin shqetësim për çmimet e larta dhe ekonominë.
Sipas projeksioneve të Decision Desk HQ, demokratët pritet të kenë avantazh në zgjedhjet e nëntorit, me një parashikim prej 230-205 vendesh në Dhomën e Përfaqësuesve dhe 51-49 në Senat.