Kancelari gjerman shtyn telefonatën me Trumpin
Telefonata e planifikuar e Kancelarit gjerman, Friedrich Merz, me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, është shtyrë, tha të mërkurën një zëdhënës i qeverisë gjermane, pa dhënë ndonjë arsye.
"Agjenda e kancelarit kishte të përfshirë një telefonatë me Presidentin Trump për sot; megjithatë, pala gjermane e ka shtyrë këtë telefonatë", tha zëdhënësi i qeverisë Stefan Kornelius në një konferencë për shtyp në Berlin.
"Një datë e re nuk është caktuar ende", tha ai, duke refuzuar të komentojë për arsyen.
Njoftimi erdhi mes tensioneve në rritje midis Washingtonit dhe Berlinit.
Administrata Trump ka kritikuar publikisht politikën e migracionit të Gjermanisë dhe ka shprehur mbështetje për partinë e krahut të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD), e cila fitoi zgjedhjet shtetërore të së dielës në Saksoni-Anhalt.
Të martën, Trump vlerësoi atë rezultat në platformën e tij Truth Social.
"Uau! Partia Populiste në Gjermani sapo pati një natë vërtet të madhe", shkroi ai.
"Më në fund u lodhën nga rregullat dhe rregulloret absolutisht të tmerrshme të emigracionit që e kanë dëmtuar kaq keq Gjermaninë. ATA JANË NË RRITJE dhe nuk do ta durojnë më! MGGA!!!", shtoi ai, duke përdorur një shkurtim për "Bëjeni Gjermaninë të Madhe Përsëri". /AA/