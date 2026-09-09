Merz i Gjermanisë akuzon AfD-në për promovimin e 'spastrimit etnik' në përplasjen në Bundestag me Weidel
Kancelari gjerman Friedrich Merz e quajti kërkesën e AfD-së së ekstremit të djathtë për "emigracion" masiv një formë "spastrimi etnik për shkak të ngjyrës së lëkurës dhe origjinës" në një shkëmbim të nxehtë parlamentar të mërkurën.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, tri ditë pasi AfD shënoi një fitore zgjedhore ndaj CDU-së së tij të qendrës së djathtë në shtetin lindor të Saksonisë-Anhalt, Merz dhe bashkëkryetarja e AfD-së, Alice Weidel, sulmuan ashpër njëri-tjetrin në kuvend.
Merz sulmoi kërkesën e partisë Alternativa për Gjermaninë për dëbime masive të azilkërkuesve të refuzuar dhe njerëzve që mbërrijnë nëpërmjet kanaleve të parregullta.
"Fjala 'emigracion' nuk është gjë tjetër veçse një sinonim i spastrimit etnik", tha Merz për politikën kryesore të AfD-së.
"Migracioni nuk është gjë tjetër veçse spastrim etnik për shkak të ngjyrës së lëkurës dhe origjinës", shtoi ai në protestat e deputetëve të AfD-së në Bundestag.
AfD mori pothuajse 44% të votave në zgjedhjet e së dielës, kundrejt 17% për CDU-në.
AfD, e cila mbeti tre vende larg shumicës absolute, tha se tani ishte në bisedime me grupe të tjera dhe deputetë në një përpjekje për të formuar një qeveri shtetërore.
Në anën tjetër, Weidel doli e para në foltore, duke deklaruar se ditët e koalicionit të Merz "kanë mbaruar".
Njerëzit donin "më në fund një ndryshim kursi në politikë dhe nuk duan 'punë si zakonisht'", tha ajo.
Ajo gjithashtu denoncoi politikën e qeverisë për imigracionin, duke thënë se e kishte bërë Gjermaninë të pasigurt. /Telegrafi/