Zelensky: Moska nuk duhet të hyjë në dimër duke besuar se sulmet e saj do të mbeten të pandëshkuara
Pas sulmeve të fundit ruse, presidenti Volodymyr Zelensky deklaroi se Moska nuk duhet të hyjë në dimër duke besuar se sulmet e saj me raketa dhe dronë do të mbeten të pandëshkuara.
Sipas presidentit ukrainas, një dron rus goditi një ndërtesë të lartë banimi në Kiev këtë mëngjes dhe si pasojë, ka edhe viktima.
"Si gjithmonë, ekipet tona të shpëtimit reaguan shpejt: deri më tani, zjarri është shuar", vuri në dukje kreu i shtetit ukrainas.
"Gjatë natës në rajonin e Odesas, u godit pika kufitare ndërkombëtare Starokozache në kufirin me Moldavinë. Operacionet e saj janë pezulluar. Fatkeqësisht, dy persona u vranë, tre të tjerë u plagosën dhe gjashtëmbëdhjetë u evakuuan nga ekipet e shpëtimit. Ngushëllimet e mia shkojnë për familjet dhe të dashurit e atyre që vdiqën", theksoi presidenti.
Zelensky raportoi gjithashtu se përpjekjet për të adresuar pasojat e sulmit rus janë duke vazhduar në rajonet e mëposhtme: Dnipro, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Kharkiv, Zhytomyr dhe Kiev.
“Fatkeqësisht, përgjigjja e bashkësisë ndërkombëtare ndaj këtyre sulmeve - të cilat në fakt po marrin jetë çdo ditë - ka qenë e pamjaftueshme. Por nevojitet një përgjigje: Moska nuk duhet të hyjë në dimër duke besuar se terrori i saj me raketa dhe dronë do të mbetet i pandëshkuar”, theksoi Zelensky.
Sipas tij, agresioni duhet të ndalet këtu dhe tani për të parandaluar përhapjen e tij të mëtejshme.
Dhe, siç ka shtuar ai, është e rëndësishme që sanksionet dhe mbështetja për Ukrainën të punojnë në mënyrë efektive drejt këtij qëllimi.
“Partnerët që mund të ndihmojnë e dinë saktësisht se çfarë nevojitet çdo ditë. Dhe i falënderoj të gjithë ata që ndihmojnë me sa më shumë kapacitete”, shtoi kreu i shtetit. /Telegrafi/