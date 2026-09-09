Një aksident i rëndë hekurudhor ka tronditur Poloninë, pasi një tren pasagjerësh u përplas me një kamion në një kalim hekurudhor, duke shkaktuar daljen nga shinat të lokomotivës dhe disa vagonëve. Një grua humbi jetën dhe rreth 20 persona u plagosën.

Aksidenti ndodhi në Sokolniki Suche, në afërsi të Varshavës, teksa treni i kompanisë PKP Intercity, me rreth 120 pasagjerë në bord, u përplas me një kamion në një kalim hekurudhor.

Përplasja ishte aq e fuqishme sa lokomotiva dhe gjashtë vagonë dolën nga shinat, ndërsa një pjesë e trenit u përmbys.

Shërbimet polake të emergjencës konfirmuan se një pasagjere humbi jetën, ndërsa rreth 20 persona pësuan lëndime. Katër prej tyre u konsideruan në gjendje të rëndë.

Mes të plagosurve janë edhe drejtuesi i trenit dhe drejtuesi i kamionit, ndërsa dy persona të tjerë të plagosur rëndë ishin pasagjerë.

Tetë persona me lëndime më të lehta u transportuan në spital për trajtim mjekësor.

Pas përplasjes, në vendngjarje u mobilizuan ekipe të shumta të emergjencës, transmeton Telegrafi.

Autoritetet kryen menjëherë triazhimin mjekësor të të plagosurve, ndërsa disa prej viktimave u transportuan me helikopterë të ambulancës ajrore.

Ekipet e shpëtimit dhe përfaqësuesit e kompanive hekurudhore vazhdojnë punën në vendngjarje, ndërsa zona është siguruar për të mundësuar hetimin e plotë të aksidentit.

Për shkak të incidentit, trafiku hekurudhor në këtë linjë është pezulluar. Për pasagjerët janë organizuar autobusë zëvendësues, ndërsa biletat e PKP Intercity do të pranohen në disa trena të tjerë në rrugët e përcaktuara.

Kryeministri polak Donald Tusk reagoi pas aksidentit duke kërkuar forcimin e rregullave për drejtuesit që hyjnë në kalimet hekurudhore edhe kur barrierat janë të ulura ose semaforët tregojnë ndalim.

“Kjo duhet të ndalet”, deklaroi Tusk, duke paralajmëruar se qeveria do të nisë punën për forcimin e rregullave të sigurisë në këto pika.

Ndërkohë, autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e saktë dhe rrethanat e përplasjes, përfshirë mënyrën se si kamioni përfundoi në kalimin hekurudhor në momentin kur po afrohej treni.

Një kalim hekurudhor u kthye në skenën e një tragjedie, ndërsa hetuesit tani duhet të përcaktojnë nëse aksidenti ishte pasojë e një gabimi njerëzor apo e një problemi tjetër teknik apo operacional. /Telegrafi/

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