Tragjedi në Poloni, treni përplaset me kamionin - një i vdekur dhe dhjetëra të lënduar
Një aksident i rëndë hekurudhor ka tronditur Poloninë, pasi një tren pasagjerësh u përplas me një kamion në një kalim hekurudhor, duke shkaktuar daljen nga shinat të lokomotivës dhe disa vagonëve. Një grua humbi jetën dhe rreth 20 persona u plagosën.
Aksidenti ndodhi në Sokolniki Suche, në afërsi të Varshavës, teksa treni i kompanisë PKP Intercity, me rreth 120 pasagjerë në bord, u përplas me një kamion në një kalim hekurudhor.
Përplasja ishte aq e fuqishme sa lokomotiva dhe gjashtë vagonë dolën nga shinat, ndërsa një pjesë e trenit u përmbys.
Shërbimet polake të emergjencës konfirmuan se një pasagjere humbi jetën, ndërsa rreth 20 persona pësuan lëndime. Katër prej tyre u konsideruan në gjendje të rëndë.
W miejscowości Sokolniki Suche doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z pociągiem osobowym na przejeździe kolejowo-drogowym. W wyniku zdarzenia część składu kolejowego wypadła z torowiska. pic.twitter.com/GJvNYhViST
— Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) September 9, 2026
Mes të plagosurve janë edhe drejtuesi i trenit dhe drejtuesi i kamionit, ndërsa dy persona të tjerë të plagosur rëndë ishin pasagjerë.
Tetë persona me lëndime më të lehta u transportuan në spital për trajtim mjekësor.
Pas përplasjes, në vendngjarje u mobilizuan ekipe të shumta të emergjencës, transmeton Telegrafi.
Autoritetet kryen menjëherë triazhimin mjekësor të të plagosurve, ndërsa disa prej viktimave u transportuan me helikopterë të ambulancës ajrore.
Ekipet e shpëtimit dhe përfaqësuesit e kompanive hekurudhore vazhdojnë punën në vendngjarje, ndërsa zona është siguruar për të mundësuar hetimin e plotë të aksidentit.
UWAGA #wypadek - Sokolniki Suche (pow. przysuski) - doszło do zderzenia pociągu relacji Lublin Główny-Szczecin Główny z pojazdem ciężarowym (betoniarka). W wyniku zderzenia wykoleiło się 6 wagonów oraz lokomotywa. Są osoby ranne. Udzielana jest pomoc medyczna kilkudziesięciu… pic.twitter.com/HaZ4F3z5ZQ
— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) September 9, 2026
Për shkak të incidentit, trafiku hekurudhor në këtë linjë është pezulluar. Për pasagjerët janë organizuar autobusë zëvendësues, ndërsa biletat e PKP Intercity do të pranohen në disa trena të tjerë në rrugët e përcaktuara.
Kryeministri polak Donald Tusk reagoi pas aksidentit duke kërkuar forcimin e rregullave për drejtuesit që hyjnë në kalimet hekurudhore edhe kur barrierat janë të ulura ose semaforët tregojnë ndalim.
“Kjo duhet të ndalet”, deklaroi Tusk, duke paralajmëruar se qeveria do të nisë punën për forcimin e rregullave të sigurisë në këto pika.
📢 Uwaga podróżni ❗Wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
O godz. 11:25 pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny w Sokolnikach wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną. Na…
— PLK SA (@PKP_PLK_SA) September 9, 2026
Ndërkohë, autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e saktë dhe rrethanat e përplasjes, përfshirë mënyrën se si kamioni përfundoi në kalimin hekurudhor në momentin kur po afrohej treni.
Një kalim hekurudhor u kthye në skenën e një tragjedie, ndërsa hetuesit tani duhet të përcaktojnë nëse aksidenti ishte pasojë e një gabimi njerëzor apo e një problemi tjetër teknik apo operacional. /Telegrafi/
💬 Premier @donaldtusk:
Natychmiast rozpoczniemy prace nad zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy wjeżdżają na przejazdy kolejowe, mimo zapór i czerwonych świateł. To musi się skończyć.
— Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 9, 2026