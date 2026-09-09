SHBA-të do të ndalojnë importin e alkoolit, produkteve të qumështit dhe motoçikletave kanadeze
Lufta tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kanadasë po hyn në një fazë të re.
Presidenti Donald Trump ka urdhëruar ndalimin e importeve të disa produkteve kanadeze, përfshirë pije alkoolike, produkte të caktuara të qumështit dhe mjete motorike, ndërsa tensionet mes dy aleatëve të Amerikës së Veriut vazhdojnë të përshkallëzohen.
Masat e reja do të hyjnë në fuqi më 29 shtator, sipas shpalljeve presidenciale të publikuara nga Shtëpia e Bardhë. Uashingtoni e justifikon vendimin duke akuzuar Kanadanë për “diskriminim” ndaj produkteve dhe bizneseve amerikane.
Në listën e produkteve të prekura përfshihen disa lloje pijesh alkoolike kanadeze, produkte të qumështit, birrë pa alkool dhe produkte të tjera ushqimore, ndërsa disa produkte të lidhura me industrinë e automjeteve dhe mjeteve motorike do të përballen gjithashtu me kufizime ose tarifa më të larta.
Administrata Trump argumenton se Kanadaja ka vendosur kufizime dhe masa tregtare ndaj produkteve amerikane, veçanërisht në sektorin e pijeve alkoolike dhe produkteve të qumështit.
Sipas Shtëpisë së Bardhë, masat e reja janë një kundërpërgjigje ndaj këtyre politikave dhe synojnë të kompensojnë atë që administrata amerikane e konsideron trajtim të padrejtë ndaj tregtisë amerikane.
Për disa produkte, SHBA-ja nuk ka vendosur thjesht tarifa të reja, por ndalim të plotë të importeve, transmeton Telegrafi.
Shtëpia e Bardhë ka specifikuar se ndalimet do të zbatohen për mallrat e prekura që hyjnë në SHBA nga 29 shtatori 2026, ndërsa disa produkte të tjera do të vazhdojnë të përballen me tarifa shtesë prej 50 për qind.
Otava i ka cilësuar masat amerikane si të pajustifikuara dhe ka sinjalizuar se do të vazhdojë të mbrojë punëtorët, bizneset dhe familjet kanadeze.
Kryeministri kanadez Mark Carney ka paralajmëruar se largimi gradual i Kanadasë nga varësia tregtare ndaj SHBA-së do të ketë një kosto.
Por ai ka argumentuar se mosveprimi do të kushtonte edhe më shumë.
Kanadaja ka vendosur tashmë tarifa hakmarrëse ndaj një sërë produktesh amerikane, duke përfshirë çelikun, veshjet dhe mobiliet.
Një nga pikat më të ndjeshme të konfliktit është industria kanadeze e qumështit. Administrata Trump prej kohësh kritikon sistemin kanadez të kuotave dhe kufizimeve të importit për produktet e qumështit, vezët dhe shpendët, duke argumentuar se këto politika dëmtojnë fermerët amerikanë.
Në përgjigje, SHBA-ja ka vendosur tarifa dhe tani edhe ndalime për disa produkte kanadeze të qumështit. Përplasja e fundit është vetëm kapitulli më i ri i një lufte tregtare që ka përfshirë prej muajsh dy nga ekonomitë më të integruara në botë.
Masat amerikane dhe kanadeze kanë prekur tashmë një gamë të gjerë sektorësh, ndërsa kompanitë në të dyja anët e kufirit po përballen me pasiguri, kosto më të larta dhe rrezikun e humbjes së konsumatorëve.
Shtëpia e Bardhë ka njoftuar gjithashtu ndryshime të tjera në listën e produkteve kanadeze që i nënshtrohen tarifave, duke shtuar kategori të reja dhe duke hequr disa të tjera. Këto ndryshime do të hyjnë në fuqi më 15 shtator.
Ekonomistët paralajmërojnë se një luftë tregtare mes SHBA-së dhe Kanadasë është veçanërisht problematike për shkak të lidhjeve të thella mes dy ekonomive.
Kompanitë që varen nga zinxhirët e furnizimit ndërkufitar mund të përballen me kosto më të larta, ndërsa konsumatorët mund të shohin rritje të çmimeve.
Në fund, përplasja mund të mos ketë vetëm pasoja për prodhuesit kanadezë apo amerikanë. Çmimin mund ta paguajnë konsumatorët në të dyja anët e kufirit.
Dhe ndërsa Uashingtoni dhe Otava vazhdojnë shkëmbimin e tarifave dhe ndalimeve, një pyetje bëhet gjithnjë e më e rëndësishme: a do të rikthehen dy aleatët në tryezën e negociatave, apo lufta tregtare do të vazhdojë të zgjerohet? /Telegrafi/