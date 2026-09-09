Courtois nuk do të luajë me Belgjikën në Ligën e Kombeve
Portieri i Real Madridit, Thibaut Courtois, ka zbuluar se nuk do të marrë pjesë në edicionin e sivjetmë të Ligës së Kombeve për Belgjikën, duke iu përmbajtur kërkesës së tij të mëparshme për një vit pushim pas Kupës së Botës 2026.
Courtois ia ka komunikuar vendimin trajnerit të ekipit kombëtar belg, Mark van Bommel.
“Kam bërë zgjedhjen për të mos luajtur të gjithë fushatën e Ligës së Kombeve me Djajtë e Kuq”, ka thënë fillimisht Courtois.
“Përveç nëse trajneri i kombëtares has probleme me lëndime, atëherë mund të thirrem në mënyrë të jashtëzakonshme. Kjo gjithashtu do të thotë se nuk do të luaj në një Final Four të mundshëm”.
“Po e bëj veten përsëri të disponueshëm për kualifikueset e Kampionatit Evropian. Kjo është mirë për Van Bommel, por ai u përgjigj se nuk mund të më garantojë një vend titullar atëherë”.
“Nëse portieri që luan në Ligën e Kombeve performon mirë, Van Bommel mund të vazhdojë me të. Megjithatë, unë dua të luftoj për vendin tim. Dua të provoj se mund të jem përsëri portieri i parë i zgjedhur”, përfundoi portieri belg. /Telegrafi/