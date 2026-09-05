Modric vendos të vazhdojë të luajë me kombëtaren e Kroacisë edhe në moshën 41-vjeçare
Federata Kroate e Futbollit ka konfirmuar se ylli i Milanit, Luka Modriç, do të vazhdojë të përfaqësojë ekipin e tij kombëtar në moshën 41-vjeçare, pavarësisht raportimeve se ai do të tërhiqej nga futbolli pas një fushate zhgënjyese në Kupën e Botës gjatë muajve të fundit.
Modric, i cili do të mbushë 41 vjeç javën tjetër, para fillimit të pushimit të ardhshëm ndërkombëtar, tashmë është zotuar për Milanin për sezonin 2026/27 dhe tani është konfirmuar se ai do të vazhdojë të përfaqësojë ekipin kombëtar të Kroacisë edhe këtë sezon.
Federata Kroate e Futbollit ka konfirmuar në një deklaratë të shtunën se Modric do të përfshihet në skuadrën kombëtare të Slaven Bilic për pushimin ndërkombëtar shtator-tetor, i cili do të shpallet i plotë të hënën.
🚨🇭🇷 OFFICIAL: Luka Modrić legend continues as he will keep playing for Croatia national team at 41.
Modrić has decided to confirm his availability for the upcoming Nations League games.
Legend. 🧬 pic.twitter.com/Jl8rLWcVF5
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2026
Modric ka dhënë konfirmimin e tij se do të jetë i disponueshëm për të gjithë fushatën e ardhshme të Kroacisë në Ligën e Kombeve, duke supozuar se është i aftë.
Më herët këtë verë kishte pasur sugjerime se Modric mund të ishte tërhequr nga futbolli, përpara një fushate zhgënjyese në Kupën e Botës, e cila përfundoi me eliminim në fazën e 1/16-tës nga Portugalia.
Së shpejti, 41 vjeç, karriera e mrekullueshme e Modric do të vazhdojë. Ai është aktualisht lojtari i tretë më i mirë në botë me më shumë paraqitje për një ekip kombëtar me 202 ndeshje, pas Lionel Messit (207), i cili sapo ka njoftuar tërheqjen e tij nga kombëtarja, dhe Cristiano Ronaldos (233). /Telegrafi/