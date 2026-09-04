Legjenda argjentinase nën hetim për pastrim parash për një kartel droge
Ministria e Brendshme argjentinase arrestoi javën e kaluar bosin e drogës Pablo Alvarez, i njohur si ‘Bebote’, i cili drejtonte një organizatë ndërkombëtare të trafikimit të drogës.
Sergio Kun Aguero, një ish-sulmues i Atletico Madridit, Manchester Cityt, Barcelonës dhe ekipin kombëtar të Argjentinës, duket gjithashtu se ka qenë i përfshirë në rrjetin e krimit.
Sipas portalit La Politica, emri i Agueros u gjet midis pronarëve të kompanive që i shërbenin kartelit për të pastruar paratë e fituara nga shitja e drogës.
Aguero themeloi organizatën Kru Tickets, e cila shiste bileta për ngjarje esports. Të dhënat nga telefonat celularë të konfiskuar tregojnë se Aguero ishte në komunikim me anëtarët e kartelit, por ata dyshohet se e kanë imituar atë, kështu që është e mundur që ai të mos merrte pjesë me vetëdije në aktivitete kriminale.
🚨 Así fue la detención de Bebote Álvarez por tráfico internacional.
🔴⚫ El histórico líder de la barra de Independiente fue detenido por la Policía Federal luego de ser acusado de tráfico de drogas.
🇪🇺🇧🇴 Según datos de la policía, la red operaba trayendo de Europa y Bolivia.… pic.twitter.com/Cn7cREMI7D
— Cholila Online (@CholilaOnlive) August 29, 2026
Ndryshe, Aguero është pensionuar nga futbolli që nga viti 2021. Ai fitoi pesë tituj të Ligës Premier me Manchester Cityn. Ai ka 101 ndeshje për Argjentinën, duke shënuar 41 gola.
Bosi i drogës i lartpërmendur Bebote Alvarez ishte një udhëheqës tifozësh për klubin argjentinas Independiente, një klub për të cilin luante edhe Aguero. /Telegrafi/