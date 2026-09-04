Marcos Llorente ka njoftuar tërheqjen e tij nga futbolli ndërkombëtar në moshën 31-vjeçare, duke i dhënë fund kështu kohës së tij me ekipin kombëtar të Spanjës.

Mesfushori i Atltico Madridit e konfirmoi vendimin e tij, duke pranuar se, ndërsa është i vetëdijshëm se është ende relativisht i ri, mendon se është momenti i duhur për t'u larguar nga detyrat ndërkombëtare.

“Kam vendosur t’i jap fund kohës sime me ekipin kombëtar spanjoll, pavarësisht se jam i vetëdijshëm se jam ende i ri”, ka thënë fillimisht Llorente.

31-vjeçari theksoi se vendimi ishte tërësisht personal dhe se e kishte menduar me kujdes përpara se ta merrte.

“Është një vendim personal, për të cilin e kam menduar me shumë kujdes dhe, mbi të gjitha, një vendim që vjen nga zemra”, shtoi ai.

Llorente shprehu gjithashtu mirënjohjen e tij për mundësinë për të përfaqësuar Spanjën gjatë gjithë karrierës së tij ndërkombëtare.

“Ka qenë një nder të përfaqësoj vendin tim”, përfundoi lojtari i gjithanshëm i Atletico Madridit. /Telegrafi/

PërfaqësuesetFutbollNdërkombëtareSportKombëtarja e Spanjës
telegrafi sport app