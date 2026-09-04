Ylli i Spanjës tërhiqet nga futbolli ndërkombëtar në moshën 31 vjeçare
Marcos Llorente ka njoftuar tërheqjen e tij nga futbolli ndërkombëtar në moshën 31-vjeçare, duke i dhënë fund kështu kohës së tij me ekipin kombëtar të Spanjës.
Mesfushori i Atltico Madridit e konfirmoi vendimin e tij, duke pranuar se, ndërsa është i vetëdijshëm se është ende relativisht i ri, mendon se është momenti i duhur për t'u larguar nga detyrat ndërkombëtare.
“Kam vendosur t’i jap fund kohës sime me ekipin kombëtar spanjoll, pavarësisht se jam i vetëdijshëm se jam ende i ri”, ka thënë fillimisht Llorente.
🏆 Todo un campeón del mundo se despide de la que 𝗦𝗜𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 será su casa.
💪 Gracias por cada carrera, cada batalla y cada momento, @marcosllorente.
Esta camiseta es parte de tu historia y tú siempre serás parte de la nuestra 🇪🇸❤️. pic.twitter.com/oaE5nudURo
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 3, 2026
31-vjeçari theksoi se vendimi ishte tërësisht personal dhe se e kishte menduar me kujdes përpara se ta merrte.
“Është një vendim personal, për të cilin e kam menduar me shumë kujdes dhe, mbi të gjitha, një vendim që vjen nga zemra”, shtoi ai.
Llorente shprehu gjithashtu mirënjohjen e tij për mundësinë për të përfaqësuar Spanjën gjatë gjithë karrierës së tij ndërkombëtare.
“Ka qenë një nder të përfaqësoj vendin tim”, përfundoi lojtari i gjithanshëm i Atletico Madridit. /Telegrafi/