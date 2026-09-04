Prokuroria Speciale paralajmëron konferencë lidhur me dorëzimin e aktakuzës për krime lufte në Prekaz
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka njoftuar se sot, më 4 shtator, do të mbajë konferencë për media lidhur me dorëzimin e aktakuzës për krime lufte të kryera në lagjen e Jasharajve, në Prekaz të Skenderajt.
Sipas njoftimit të Sistemit Prokurorial, konferenca do të mbahet në ambientet e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës.
Konferenca është paralajmëruar të nisë në ora 13:30, në katin e VI-të të objektit të Prokurorisë Speciale.
Në këtë konferencë pritet të bëhen të ditura detaje lidhur me aktakuzën për krimet e luftës të kryera në lagjen e Jasharajve në Prekaz. /Telegrafi/
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