Fivestar zbret çmimet deri në 60% për 12 muaj stërvitje
Shtatori është koha kur shumë njerëz i rikthehen rutinës, angazhimeve dhe planit për t’u aktivizuar më shumë. Pikërisht këtë periudhë, Fivestar po e shoqëron me një ofertë speciale për anëtarësimet 12-mujore.
Nga 9 deri më 14 shtator, Fivestar ofron tri plane vjetore me çmime të reduktuara, ndërsa zbritjet arrijnë deri në 60%.
Fivestar DayClub - 72 euro
Ky plan është i përshtatshëm për ata që preferojnë të ushtrojnë gjatë ditës, nga ora 10:00 deri në 16:00.
Me një çmim total prej 72 eurosh për 12 muaj, anëtarësimi kushton vetëm 6 euro në muaj.
Fivestar UniClub - 82 euro
Për ata që kanë një lokacion të preferuar, UniClub mundëson anëtarësim 12-mujor në një klub të zgjedhur të Fivestar.
Çmimi i ofertës është 82 euro për një vit të plotë.
Fivestar MultiClub - 92 euro
Për më shumë fleksibilitet, MultiClub ofron qasje në të gjitha lokacionet e Fivestar.
Anëtarësimi 12-mujor në këtë plan kushton 92 euro.
Oferta është menduar për ata që duan ta kthejnë aktivitetin fizik në pjesë të rregullt të rutinës së tyre, pa pasur nevojë të rinovojnë anëtarësimin çdo muaj.
Me një plan vjetor, fokusi mbetet te vazhdimësia, krijimi i rutinës dhe stërvitjet e rregullta gjatë gjithë vitit.
Oferta promocionale e Fivestar është e vlefshme vetëm nga 9 deri më 14 shtator.
Koha për me u aktivizu - zgjedhe planin që të përshtatet dhe anëtarësohu tani.