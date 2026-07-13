Kongresi amerikan lufton për të lejuar Turqinë të kthehet në programin F-35
Perspektiva e kthimit të Turqisë në programin e aeroplanëve luftarakë F-35 ka hapur një front të ri në Uashington, me lobin greko-amerikan dhe anëtarët e Kongresit që kërkojnë të ruajnë pengesat ekzistuese ligjore për shitjen e aeroplanëve luftarakë amerikanë në Ankara.
Çështja u rikthye në plan të parë pas takimit të presidentit amerikan Donald Trump me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, por deri më tani nuk ka pasur asnjë vendim zyrtar nga administrata amerikane për rihyrjen e Turqisë në program, transmeton Telegrafi.
Athina pranon se vendimet për armatimet janë një e drejtë sovrane e çdo vendi dhe se nuk ka të drejtë vetoje mbi vendimet e SHBA-së.
Megjithatë, ajo beson se ka si të drejtën ashtu edhe detyrimin për të ngritur me aleatët e saj çështjet e sigurisë që i konsideron kritike për stabilitetin e rajonit.
Zyrtarët në Athinë theksojnë se Turqia mbetet një aleate e NATO-s, megjithatë ka ende çështje të hapura në marrëdhëniet greko-turke, të tilla si ekzistenca e vazhdueshme e justifikimit për luftën të miratuar nga Asambleja e Madhe Kombëtare Turke në vitin 1995, sfidat ndaj të drejtave sovrane greke dhe mosmarrëveshjet në Egje dhe Mesdheun Lindor.
Për këtë arsye, Greqia po bën thirrje që çdo vendim mbi shitjen e sistemeve të avancuara të armëve të shoqërohet me masa mbrojtëse dhe siguri të qarta se ato nuk mund të përdoren kundër një shteti tjetër anëtar të Aleancës.
Megjithatë, debati është zhvendosur tashmë në Kongres, ku mbështetësit e ruajtjes së kufizimeve kujtojnë se heqja e Turqisë nga programi F-35 në vitin 2019 nuk ishte vetëm një vendim politik, por ishte i lidhur drejtpërdrejt me blerjen e sistemit rus S-400.
Lëvizja e parë publike kundër një ndryshimi të mundshëm të politikës erdhi nga kongresmenja demokrate Dina Titus e Nevadës, e cila mblodhi nënshkrimet e 18 anëtarëve në një letër drejtuar udhëheqjes së Dhomës së Përfaqësuesve.
Ligjvënësit po bëjnë thirrje për garanci se ligji aktual i SHBA-së do të mbështetet dhe se Kongresi do të jetë gati të ndërhyjë nëse administrata përpiqet të ecë përpara me kthimin e Turqisë në program.
Siç shpjegon Thanos Davelis, Drejtor i Çështjeve Publike në Këshillin Heleno-Amerikan të Lidershipit (HALC), kjo letër përbën reagimin e parë të organizuar në Kongres.
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“Dina Titus ka mbledhur përfaqësues të ndryshëm, kryesisht demokratë, – gjithsej 18 – të cilët i kanë dërguar një letër udhëheqjes së Dhomës së Përfaqësuesve në mënyrë që ata të jenë të gatshëm të veprojnë dhe të parandalojnë çdo lëvizje që mund të shohim nga presidenti Trump në lidhje me F-35”, vuri në dukje ai.
Megjithatë, Davelis thekson se situata midis republikanëve është e ndryshme. Ndërsa shumë duken gjithashtu të kujdesshëm në lidhje me një shitje të mundshme, ata preferojnë një qasje më diskrete.
“Republikanët duket se po lëvizin brenda vendit. Ata nuk duan të vendosin emrat e tyre në këtë letër dhe po përpiqen të bindin administratën Trump nga brenda, duke përdorur kontaktet e tyre të ndryshme”, thotë Davelis.
Argumenti kryesor i atyre që kundërshtojnë kthimin e Turqisë në programin F-35 është se ka kufizime specifike legjislative të vendosura nga vetë Kongresi.
Blerja e S-400 nga Rusia nga Turqia çoi në zbatimin e ligjit CAATSA në SHBA, i cili vendos sanksione mbi blerësit kryesorë të pajisjeve mbrojtëse ruse.
Në të njëjtën kohë, përmes buxheteve të mbrojtjes së SHBA-së, u futën dispozita të posaçme që lidhnin kthimin e Turqisë në programin F-35 me heqjen e S-400.
"Çështja filloi në mandatin e parë të presidentit Trump. Dhoma e Përfaqësuesve dhe Senati kishin miratuar ligjin CAATSA, i cili nuk kishte të bënte vetëm me Turqinë, por ishte një mjet për qeverinë amerikane për të vendosur sanksione ndaj vendeve që blejnë sisteme mbrojtëse nga shtete si Rusia", shpjegon Davelis.
Ai shton se, pas vendimit të Ankarasë për S-400, Kongresi Amerikan vazhdoi me masa të mëtejshme legjislative:
"Ekzistojnë dy pjesë të legjislacionit që në thelb përcaktojnë se F-35 nuk mund të shkojnë në Turqi për sa kohë që ajo ende zotëron S-400."
Një nga çështjet kryesore që po shqyrtohet në Uashington ka të bëjë me interpretimin e fjalës "posedim".
Ligji amerikan jo vetëm që i referohet përdorimit ose aktivizimit të S-400, por edhe nëse Turqia vazhdon ta ketë sistemin rus në zotërim të saj.
Kjo është arsyeja pse një nga skenarët që po diskutohen është heqja e S-400 nga kontrolli turk ose transferimi i tyre në një vend të tretë, në mënyrë që të mund të argumentohet se kjo pengesë e veçantë ligjore nuk ekziston më.
Përtej dimensionit ligjor, shqetësimi kryesor nga ana amerikane ka të bëjë me mbrojtjen e teknologjisë F-35.
Uashingtoni ka frikë se funksionimi i një sistemi rus S-400 në të njëjtin mjedis si luftaraku i gjeneratës së pestë amerikan mund të lejojë mbledhjen e të dhënave kritike mbi karakteristikat e fshehtësisë së avionit, sistemet elektronike dhe aftësitë operacionale.
"Ekziston rreziku që S-400 të mund të regjistrojnë ose të marrin informacione të ndryshme që përbëjnë sekrete amerikane në lidhje me këto F-35, dhe se ky informacion mund t'u kalohet më pas rusëve", thekson Davelis.
Kjo ishte gjithashtu arsyeja kryesore pse Turqia u hoq nga programi në vitin 2019, pavarësisht se kishte marrë pjesë në të që nga viti 2007 si një vend bashkëprodhues.
Përpjekja e lobimit nuk kufizohet vetëm te greko-amerikanët. Sipas Davelis, organizata të tjera në Uashington janë gjithashtu të përfshira, duke përfshirë organe që përfaqësojnë komunitetin amerikano-hebraik.
"Hebrenjtë amerikanë vazhdojnë të jenë një zë i fortë politik. Ata janë të organizuar mirë dhe po veprojnë në linja të ngjashme në Uashington për çështjen F-35", thotë ai.
Në të njëjtën kohë, HALC po vazhdon kontaktet e saj me anëtarë të Kongresit, zyrtarë qeveritarë dhe grupe ekspertësh.
Rezultati përfundimtar i çështjes do të varet nga ekuilibri midis dëshirës së Shtëpisë së Bardhë për një afrim të rinovuar me Ankaranë dhe qëndrimit të Kongresit, i cili tashmë ka miratuar një kuadër të rreptë legjislativ që rregullon posedimin e S-400.
Davelis vlerëson, "nëse Kongresi mobilizohet mjaftueshëm, mund të shohim disa rezultate". /Telegrafi/