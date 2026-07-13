Ushtria amerikane njofton se bllokada e porteve iraniane do të rifillojë të martën
Ushtria amerikane do të rifillojë zyrtarisht bllokadën detare të anijeve që shkojnë dhe vijnë nga portet iraniane të martën pasdite në orën 4 pasdite sipas orës lindore, tha të hënën Komanda Qendrore e SHBA-së.
"Të gjithë marinarëve u këshillohet të monitorojnë transmetimet e Njoftimit për Marinarët dhe të kontaktojnë forcat detare amerikane në kanalin 16 urë-me-urë kur operojnë në afrimet e Gjirit të Omanit dhe Ngushticës së Hormuzit", postoi CENTCOM në X.
Presidenti Donald Trump tha më herët të hënën se bllokada do të rivendoset dhe se SHBA-të do të veprojnë si "roje" e Ngushticës së Hormuzit, duke u ngarkuar transportuesve tregtarë 20% të vlerës së ngarkesës së tyre për të rimbursuar SHBA-në për "ofrimin e sigurisë dhe mbrojtjes në këtë pjesë shumë të paqëndrueshme të botës".
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Që nga e mërkura e kaluar, kishte 19 anije të Marinës Amerikane në Detin Arabik verior, duke përfshirë dy transportues aeroplanësh dhe më shumë se 10 shkatërrues.
Kjo do të shënonte bllokadën e dytë të porteve iraniane nga SHBA-të, transmeton Telegrafi.
“Rifillimi i bllokadës amerikane kundër Iranit vjen pas zbatimit fillestar nga 13 prilli deri më 18 qershor”, shtoi CENTCOM në postimin e saj.
“Forcat e CENTCOM ridrejtuan më shumë se 140 anije që vepronin në përputhje me rregullat, çaktivizuan nëntë anije që nuk vepronin në përputhje me rregullat dhe lejuan mbi 50 anije tregtare që mbështesnin ndihmën humanitare të kalonin nëpër bllokadë gjatë periudhës dy-mujore”, shtoi CENTCOM. /Telegrafi/