Ushtria amerikane publikon pamjet kur droni ujor godet strukturën e mirëmbajtjes së nëndetëse dhe anijeve iraniane
Dje, duke përdorur dronë të shumtë sipërfaqësorë sulmues me një drejtim, forcat e CENTCOM goditën me sukses një strukturë mirëmbajtjeje nëndetësesh dhe anijesh në Iran.
Tre anije sipërfaqësore pa pilot të Corsair goditën portin në bazën detare Bandar Abbas, duke shënuar herën e parë që forcat amerikane kanë përdorur dronë detarë në operacione luftarake.
Sulmet e natës së kaluar degraduan aftësinë e Iranit për të vazhduar sulmet ndaj anijeve tregtare, transmeton Telegrafi.
Në pamjet e publikuara nga CENTCOM shihet droni ujor duke iu afruar strukturës që mirëmban nëndetëset dhe anijet iraniane.
Në një moment pak kontaktit fizik vjen deri te një shpërthim i fuqishëm që hedhë gjithqka në erë përreth zonës. /Telegrafi/
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