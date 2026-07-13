ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Dje, duke përdorur dronë të shumtë sipërfaqësorë sulmues me një drejtim, forcat e CENTCOM goditën me sukses një strukturë mirëmbajtjeje nëndetësesh dhe anijesh në Iran.

Tre anije sipërfaqësore pa pilot të Corsair goditën portin në bazën detare Bandar Abbas, duke shënuar herën e parë që forcat amerikane kanë përdorur dronë detarë në operacione luftarake.

Sulmet e natës së kaluar degraduan aftësinë e Iranit për të vazhduar sulmet ndaj anijeve tregtare, transmeton Telegrafi.

Trump: SHBA-të rivendosin bllokadën iraniane

Në pamjet e publikuara nga CENTCOM shihet droni ujor duke iu afruar strukturës që mirëmban nëndetëset dhe anijet iraniane.

Në një moment pak kontaktit fizik vjen deri te një shpërthim i fuqishëm që hedhë gjithqka në erë përreth zonës. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë