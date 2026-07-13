Trump: SHBA-të rivendosin bllokadën iraniane
Donald Trump thotë se SHBA-të do të rivendosin bllokadën e porteve iraniane.
Presidenti amerikan gjithashtu thotë se SHBA-të do të vendosin një tarifë prej 20% për "të gjitha ngarkesat e transportuara, për çdo kosto të nevojshme për të kryer punën e ofrimit të sigurisë".
Megjithatë, ai nuk ka dhënë asnjë detaj se si SHBA-të shpresojnë ta arrijnë këtë, transmeton Telegrafi.
Trump i bëri komentet në një postim në Truth Social, të publikuar në minutat e fundit.
Trump më parë paralajmëroi për një veprim të tillë, duke i thënë Fox News: "Po marrim përsipër ngushticën".
"Ne do të bëhemi roje të ngushticës. Ndoshta do ta quajmë atë engjëll mbrojtës të ngushticës dhe duhet të rimbursohemi për këtë", shtoi ai.
Por Trupa e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit u përgjigj duke e pretenduar ngushticën si "territorin tonë", duke shtuar se nuk do të lejonte asnjë vend të "vazhdonte ndërhyrjen e tij të paligjshme në të". /Telegrafi/