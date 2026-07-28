Nëntë nga dhjetë evropianë mendojnë emigrimin - cilat janë shtetet më tërheqëse për ta?
Pas anketimit të 2.000 të rriturve në Francë, Gjermani, Itali dhe Mbretërinë e Bashkuar, Spanja u rendit si destinacioni më i preferuar për ata që po mendojnë të shpërngulen dhe të nisin një jetë të re jashtë vendit të tyre.
Sondazhi zbulon gjithashtu se pothuajse gjysma e qytetarëve të këtyre katër vendeve besojnë se në një moment të së ardhmes do të jetojnë në një shtet tjetër, duke reflektuar një prirje në rritje për emigrim dhe kërkimin e mundësive të reja, shkruan euronews.
Klima e favorshme, mënyra e jetesës, kostoja më e përballueshme e jetesës dhe cilësia e lartë e jetës janë ndër arsyet kryesore që i shtyjnë njerëzit të mendojnë për t'u shpërngulur dhe për të nisur një jetë të re jashtë vendit të tyre.
Sipas studimit, Spanja është destinacioni më i preferuar për ata që kërkojnë një fillim të ri në një shtet tjetër.
Hulumtimi, i kryer për llogari të kompanisë së sigurimeve digjitale Feather, tregon se kriza e kostos së jetesës mbetet faktori kryesor që i shtyn qytetarët të mendojnë për emigrimin.
Këtë arsye e kanë përmendur 53 për qind e britanikëve, 48 për qind e francezëve, 43 për qind e gjermanëve dhe 32 për qind e italianëve të përfshirë në anketë.
Vetëm një në dhjetë të anketuar në secilin prej katër vendeve evropiane – ku morën pjesë nga 500 të rritur për shtet – deklaruan se nuk do të shpërnguleshin kurrë për të jetuar jashtë vendit.
Megjithëse preferencat ndryshojnë nga një vend në tjetrin, Spanja doli qartë si destinacioni më i dëshiruar për ata që synojnë të nisin një jetë të re jashtë atdheut.
Britanikët dhe italianët e renditën Spanjën si zgjedhjen e tyre të parë. Ajo u përmend si destinacioni i preferuar nga 24 për qind e britanikëve dhe 20 për qind e italianëve.
Ndërkohë, Spanja u rendit e dyta në Francë dhe Gjermani, ku 16 për qind e francezëve dhe 12 për qind e gjermanëve e zgjodhën si destinacionin e tyre të preferuar për t'u shpërngulur.
Për francezët, destinacioni më i dëshiruar është Kanadaja. Rreth 17 për qind e të anketuarve thanë se do të donin të jetonin atje në të ardhmen, ndërsa Italia u rendit e dyta me 14 për qind të preferencave.
Gjermanët, nga ana tjetër, duket se preferojnë të qëndrojnë pranë vendit të tyre. Austria kryeson listën me 17 për qind të të anketuarve, ndërsa Spanja dhe Zvicra ndajnë vendin e dytë me nga 12 për qind secila.
Britanikët shfaqin një prirje më të madhe për t'u zhvendosur në destinacione më të largëta. Pas Spanjës, 19 për qind e tyre zgjodhën Australinë, 15 për qind Kanadanë dhe 10 për qind Zelandën e Re si vendet ku do të dëshironin të jetonin.
Megjithëse Dubai përmendet shpesh si një nga destinacionet më tërheqëse për emigrantët, vetëm 3 për qind e britanikëve thanë se do ta zgjidhnin atë si vendbanimin e tyre të ardhshëm.
Megjithatë, sondazhi është kryer në fund të muajit qershor dhe rezultatet mund të jenë ndikuar nga sulmet iraniane ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe gjatë muajve të fundit.
Gjatë hulumtimit mbi të ardhmen e emigrimit, kompania Feather ka zhvilluar biseda edhe me eksperten e udhëtimeve, Holly Rubenstein.
Ajo, e cila është prezantuese e podcastit “The Travel Diaries”, vlerëson se modeli tradicional i jetës si emigrant – ku një person zgjedh një shtet të vetëm dhe vendoset përfundimisht aty – po humbet gjithnjë e më shumë popullaritet.
“Sot po shfaqet një mënyrë shumë më fleksibile e të jetuarit: të kalosh gjashtë muaj në një vend, të punosh në distancë, të provosh një stil të ri jetese dhe të krijosh lidhje në disa vende të ndryshme”, tha Rubenstein.
Sipas saj, brezi Alpha do të rritet në një epokë ku lidhjet në distancë do të jenë pjesë normale e jetës së përditshme. Për këtë brez, karriera, miqësitë dhe identiteti personal nuk do të lidhen domosdoshmërisht vetëm me një vend të caktuar.
Ky ndryshim po sjell edhe një mënyrë të re jetese, të cilën disa ekspertë e përshkruajnë si “semi-pat”. Bëhet fjalë për persona që nuk shpërngulen përgjithmonë në një shtet tjetër, por zgjedhin të jetojnë për periudha të ndryshme në vende të ndryshme, duke kombinuar punën në distancë, udhëtimet dhe përvojat ndërkombëtare. /Telegrafi/