Çfarë janë dronët britanikë që përdoren nga ukrainasit në sulmet e thella brenda Rusisë?
Gjatë fundjavës u raportua se dronë të prodhuar në Britani ishin përdorur nga Ukraina për sulme me rreze të gjatë veprimi në territorin rus.
Sipas The Times, kjo ka ndodhur gjatë gjashtë muajve të fundit, transmeton Telegrafi.
Ndërsa përdorimi i teknologjisë britanike në sulmet e thella në Rusi nuk është asgjë e re - Ukraina ka përdorur raketën Storm Shadow me efekt të madh - megjithatë është një zhvillim interesant.
Armët në fjalë janë droni Nyan me motor reaktiv, i prodhuar nga BAE Systems e Mbretërisë së Bashkuar, si dhe një dron tjetër i një lloji që nuk është zbuluar.
Shumica e misioneve të sulmeve të thella kryhen duke përdorur dronë ukrainas, por forcat e armatosura të Ukrainës thanë se kanë pasur gjithashtu sukses të konsiderueshëm me dronë britanikë.
Objektivat e goditura nga dronët e prodhuar në Mbretërinë e Bashkuar përfshijnë rafineritë e naftës pranë Moskës, në Yaroslavl dhe Volgograd, raportoi The Times.
Fluturaket pa pilot Nyan ka një hapje krahësh prej 2.9 metrash dhe ngrihet nga një lëshues portativ - duke e bërë atë të përshtatshëm për ngritje nga toka dhe anijet.
Funksionon me një motor reaktiv dhe BAE thotë se mund të operojë në mjedise ku sinjalet GPS ndërpriten ose mohohen nga lufta elektronike.
BAE thotë se mund të përdoret për sulme të thella, me një ngarkesë të ndryshueshme ose si një karrem i disponueshëm që mund t'i njoftojë operatorët për vendndodhjet e mbrojtjes ajrore të armikut. /Telegrafi/