Kryeministri çek kërkon falje që mblodhi lule në parkun kombëtar
Kryeministri çek Andrej Babish kërkoi falje të dielën që mblodhi lule në një zonë të mbrojtur në Lysá hora, një mal në Çekinë lindore, duke thënë se do të paguan një gjobë nëse do të ishte e nevojshme.
Babish tha në një video në Facebook se i mblodhi lulet duke kujtuar një koleg të ndjerë nga lëvizja e tij ANO me të cilin ishte ngjitur më parë në mal, transmeton Telegrafi.
"Ndoshta kam thyer ndonjë ligj, për të cilin kërkoj falje dhe sigurisht që do të paguaj një gjobë nëse është e nevojshme", tha ai.
Pamjet nga ecja e së shtunës të postuara në faqen e Facebook-ut të Babiš tregonin kryeministrin duke u ngjitur me një tufë të vogël lulesh përpara se t'i vendoste ato në një monument në majë.
Babish iu bashkuan dy ministra, politikanë të ANO dhe mbështetës në majën 1,324 metra, pika më e lartë në Beskidët Moraviano-Sileziane.
Një ekspert mjedisor që punon për një organizatë të mbikëqyrur nga Ministria çeke e Mjedisit i tha medias lokale çeke iDNES se Babish kishte mbledhur dy lloje krejtësisht të zakonshme - shelgun me gjethe të ngushta dhe llambadarin e Fuchs - dhe nuk kishte gjasa të përballej me ndëshkim.
"Janë lule krejtësisht të zakonshme. Absolutisht asnjë problem, as në një park kombëtar", tha eksperti, emri i të cilit media nuk e përmendi. /Telegrafi/