Kushner: SHBA po punon në një “paketë paqeje” për Ukrainën
Të dërguarit amerikanë të paqes, Jared Kushner dhe Steve Witkoff, kanë paralajmëruar një moment të ri në bisedimet e paqes, pas takimit me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky sot në Kiev.
SHBA-të po punojnë për ndërtimin e një “pakete paqeje”, sipas Kushner, i cili është dhëndri i Donald Trumpit.
Raportohet se ekipi amerikan zhvilloi dje tre orë bisedime me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë.
Kushner tha se shpreson që negociatat e ardhshme do të kthehen në një format trepalësh me Ukrainën, Rusinë dhe SHBA-në.
Witkoff ka thënë se ndihet mirë për bisedimet e paqes si në Moskë ashtu edhe në Kiev, duke shtuar se SHBA-të synojnë të gjejnë një "zgjidhje diplomatike" për luftën, jo një "zgjidhje kinetike".
I dërguari tha se delegacioni amerikan kishte “dëgjuar ide të reja” në Moskë, të cilat ata nuk i detajuan, dhe Witkoff shpresonte se një raund i ri bisedimesh Ukrainë-Rusi të ndërmjetësuara nga SHBA-të do të njoftohej “së shpejti”.