"Kur të pensionohemi...", i dërguari i Trumpit i bën një koment të pazakontë Putinit gjatë takimit
I dërguari special i SHBA-së, Steve Witkoff, i bëri një koment të pazakontë presidentit rus Vladimir Putin në nisje të takimit të tyre në Rusi, duke thënë se takimet me të do të jenë një nga kujtimet më të rëndësishme që do të marrë me vete nga karriera e tij.
"Para së gjithash, president Putin, ju falënderoj shumë që na ftuat. Ne ishim ulur jashtë, unë, Jared dhe Carol, dhe pastaj Yuri na u bashkua, dhe po flisnim se si kur të dalim në pension, do të kemi të gjitha këto histori dhe kujtime të pabesueshme, dhe ato me ju do të jenë në kulmin e të gjitha këtyre", tha Witkoff.
Putini u përgjigj shkurt: “Faleminderit shumë”.
Më pas, Witkoff i përcolli përshëndetjet e Trumpit Putinit dhe e falënderoi atë për lirimin e amerikanit Robert Gilman, një ish-marins amerikan i cili u lirua nga burgu nga Rusia muajin e kaluar për arsye humanitare.
Ai gjithashtu e falënderoi atë për pezullimin tre-ditor të sulmeve ruse ndaj Kievit, gjë që duhet të kishte mundësuar mbërritjen e sigurt të negociatorëve amerikanë në Moskë dhe udhëtimin e tyre drejt Ukrainës.
Witkoff dhe Kushner mbërritën në Moskë si pjesë e përpjekjes së re të Trumpit për të filluar negociatat për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë.
Pas Moskës, të dërguarit amerikanë u nisën për në Kiev.
Kjo është vizita e tyre e parë në kryeqytetin ukrainas si pjesë e nismës aktuale diplomatike.