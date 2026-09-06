Netanyahu kërcënon Iranin: Do të marrë një goditje që as nuk e imagjinon
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kërcënoi se do të sulmojë Iranin nëse ky i fundit sulmon Izraelin.
Komentet e tij erdhën gjatë takimit javor të qeverisë izraelite, sipas një deklarate të lëshuar nga zyra e tij, rreth 50 ditë para zgjedhjeve të Knessetit të planifikuara për 27 tetor, mes rënies së rezultateve në sondazhe për Netanyahun dhe partinë e tij Likud.
Zyrtarët izraelitë besojnë se Netanyahu po përshkallëzon ushtarakisht situatën në disa fronte në një përpjekje për të qetësuar partitë e ekstremit të djathtë përpara zgjedhjeve.
“Nëse Irani bën një gabim dhe na sulmon, do të marrë një goditje që as nuk mund ta imagjinojë”, tha Netanyahu.
“Ai përmbahet nga sulmi ndaj Izraelit dhe e di pse”, shtoi ai.
“Së bashku me Shtetet e Bashkuara, kemi arritur arritje të jashtëzakonshme në largimin e një kërcënimi ekzistencial që na qëndron mbi kokë”, vazhdoi kryeministri izraelit.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur filluan sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit më 28 shkurt, me Teheranin që u përgjigj me sulme me raketa dhe dronë kundër Izraelit dhe interesave amerikane në të gjithë rajonin.
Irani dhe SHBA-të nënshkruan një memorandum mirëkuptimi në qershor, të ndërmjetësuar nga Pakistani dhe Katari, duke përcaktuar hapat drejt përfundimit të armiqësive, rihapjes së Ngushticës së Hormuzit dhe adresimit të kufizimeve ekonomike.
Që atëherë, të dyja palët kanë akuzuar njëra-tjetrën për dështim në zbatimin e angazhimeve sipas memorandumit, ndërsa tensionet ushtarake kanë vazhduar së bashku me mosmarrëveshjet mbi sanksionet dhe lundrimin nëpër Ngushticën e Hormuzit.