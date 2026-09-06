Shembet një ndërtesë në Indi, të paktën një i vdekur dhe dhjetëra të bllokuar nën rrënoja
Një ndërtesë pesëkatëshe është shembur në kryeqytetin indian, Delhi, ndërsa dyshohet se dhjetëra studentë kanë mbetur të bllokuar nën rrënoja.
Dëshmitarët okularë thanë se deri në 50 persona ndodheshin brenda ndërtesës në lagjen Satya Niketan, në jugperëndim të Delhit, kur ajo u shemb.
Të paktën një person ka humbur jetën dhe dy të tjerë ndodhen në gjendje kritike, sipas policisë lokale.
Deri tani, gjashtë persona raportohet se janë nxjerrë të gjallë nga rrënojat.
Në bodrumin e ndërtesës, e njohur si Hostel Daze, po zhvilloheshin punime ndërtimore.
Objekti ndodhet pranë kampusit të Universitetit të Delhit.
Shumë prej studentëve që qëndronin në ndërtesë besohet se ndodheshin në dhomat e tyre në momentin e shembjes, pasi të dielave nuk zhvillohen mësime.
Dëshmitarët thanë gjithashtu se një ndërtesë tjetër pranë konviktit ishte shembur.
Kryeministrja e Delhit, Rekha Gupta, tha se ndërtesa ngjitur ishte evakuuar si masë paraprake.
“Po bëhet çdo përpjekje e mundshme për të shpëtuar në mënyrë të sigurt personat e bllokuar”, tha Gupta.
Unioni Kombëtar i Studentëve të Indisë kërkoi nga qeveria një hetim për shkaqet e shembjes dhe që personat përgjegjës të mbahen përgjegjës.