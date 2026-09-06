Katër të vrarë nga sulmet izraelite në jug të Libanit, mes tyre dy gra
Të paktën katër persona, përfshirë dy gra, janë vrarë në sulmet izraelite në jug të Libanit, ka njoftuar Ministria libaneze e Shëndetësisë.
Sipas autoriteteve libaneze, dy burra u vranë në një qytet pranë një zone të shpallur nga Izraeli si zonë sigurie, ku vazhdojnë të jenë të pranishme trupat izraelite.
Dy gratë e tjera u vranë në Arab Salim, një zonë që ndodhet shumë më në veri të territorit të pushtuar, transmeton Telegrafi.
Sulmet ndodhën pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara mes Izraelit dhe Hezbollahut.
Ushtria izraelite vazhdon të kryejë operacione në jug të Libanit, ndërsa thotë se sulmet e së dielës ishin kundërpërgjigje ndaj dy dronëve të lëshuar nga Hezbollahu drejt ushtarëve izraelitë të vendosur në zonën e sigurisë.
Para sulmit në Arab Salim, ushtria izraelite kishte publikuar një paralajmërim për evakuim, duke thënë se do të godiste zona pranë një ndërtese që, sipas saj, përdorej nga Hezbollahu.
Në atë sulm u plagosën gjashtë persona, përfshirë dy vajza.
Ky ishte paralajmërimi i dytë për evakuim që nga shpallja e armëpushimit në qershor. I pari u dha në fillim të gushtit, pasi Izraeli hodhi fletushka në fshatin Mansouri, duke u kërkuar banorëve të largoheshin para sulmeve të mundshme.
Tensionet në jug të Libanit janë përshkallëzuar edhe më tej ditët e fundit.
Të premten, Ministria libaneze e Shëndetësisë raportoi se katër persona u vranë dhe 23 të tjerë u plagosën nga sulmet izraelite në jug të vendit, të cilat, sipas autoriteteve, u kryen pa paralajmërime për evakuim.
Ushtria izraelite deklaroi se objektivat ishin depo armësh të Hezbollahut.
Ndërkohë, Hezbollahu ka akuzuar Izraelin se po e përshkallëzon situatën për të ushtruar presion mbi qeverinë libaneze, e cila ka nisur bisedime të drejtpërdrejta me Izraelin. Grupi i mbështetur nga Irani i ka kundërshtuar këto negociata. /Telegrafi/
Sipas të dhënave të Ministrisë libaneze të Shëndetësisë, më shumë se 4,300 persona janë vrarë nga sulmet izraelite në Liban që nga 2 marsi, kur Hezbollahu nisi të sulmonte Izraelin në mbështetje të Iranit.
Pavarësisht armëpushimit, zhvillimet e fundit tregojnë se qetësia në kufirin Izrael-Liban mbetet jashtëzakonisht e brishtë, ndërsa shkëmbimet e sulmeve dhe operacionet ushtarake vazhdojnë të rrezikojnë përshkallëzimin e konfliktit.