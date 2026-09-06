Netanyahu e quan Katarin “shtet armiqësor”, ndërsa Doha përplaset me Iranin
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e ka cilësuar Katarin si një “shtet armiqësor”, ndërsa Doha po përballet njëkohësisht me Teheranin për sulmet iraniane ndaj territorit dhe infrastrukturës së saj civile.
Në një intervistë për i24NEWS, Netanyahu hodhi poshtë pretendimet se Katari kishte ndikuar në politikat e Izraelit gjatë luftës në Gaza, duke thënë se Doha nuk kishte diktuar asnjë prej vendimeve të qeverisë së tij.
“Katari është një shtet armiqësor, por Katari nuk është një shtet që diktoi ndonjë gjë këtu,” deklaroi Netanyahu, transmeton Telegrafi.
Ai iu referua gjithashtu sulmit izraelit ndaj Dohas në shtator të vitit 2025, kur forcat izraelite goditën drejtues të lartë të Hamasit që ndodheshin në Katar në kuadër të negociatave për një propozim armëpushimi të mbështetur nga SHBA-ja.
“Unë e sulmova Katarin – edhe e bombardova”, tha Netanyahu.
Sulmi shkaktoi vdekjen e gjashtë personave, mes tyre edhe një pjesëtar i forcave të sigurisë së Katarit. Hamasi deklaroi se ekipi i tij kryesor negociator kishte mbijetuar.
Doha e dënoi ashpër sulmin, duke e konsideruar atë shkelje të sovranitetit të Katarit.
Më vonë, Netanyahu i kërkoi falje Katarit gjatë një telefonate me presidentin amerikan Donald Trump dhe kryeministrin e Katarit, duke deklaruar se Izraeli nuk do të ndërmerrte një sulm të tillë përsëri.
Komentet e fundit të Netanyahut erdhën ndërsa ai po mbronte qeverinë e tij lidhur me transferimin e fondeve nga Katari drejt Gazës përpara sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023.
Sipas Netanyahut, fondet kishin karakter humanitar dhe transferimi i tyre ishte rekomanduar nga agjencitë izraelite të sigurisë.
Katari, nga ana tjetër, ka mohuar vazhdimisht se ka financuar Hamasin, duke argumentuar se ndihma financiare për palestinezët në Gaza dërgohej përmes mekanizmave të njohur nga Izraeli dhe SHBA-ja.
Por tensionet e Katarit nuk kufizohen vetëm te Izraeli. Katari dhe Irani janë përfshirë në një debat të drejtpërdrejtë mbi natyrën e sulmeve iraniane me raketa dhe dronë ndaj territorit të Katarit.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed Al Ansari, akuzoi Teheranin se kishte përdorur në mënyrë selektive një dokument zyrtar të Katarit për të krijuar përshtypjen se sulmet iraniane kishin qenë kryesisht të drejtuara kundër objekteve ushtarake amerikane.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, kishte pretenduar se një vlerësim sigurie i Katarit, i përgatitur për Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, tregonte se pothuajse të gjitha sulmet kishin në shënjestër objekte amerikane dhe jo zona civile.
Por Doha e hodhi poshtë këtë interpretim. Al Ansari tha se dokumenti po citohej jashtë kontekstit dhe i bëri thirrje Iranit që, nëse dëshiron të përdorë dokumentacion zyrtar, t'i referohet materialeve që Katari ka dorëzuar zyrtarisht në Kombet e Bashkuara.
Sipas Dohas, raketat iraniane kanë kaluar mbi zona civile, tregtare dhe rezidenciale, ndërsa sulmet e mëparshme kanë shkaktuar dëme dhe të plagosur.
Katari kundërshtoi gjithashtu përshkrimin iranian të sulmit ndaj objekteve të gazit në Ras Laffan, duke thënë se incidenti është dokumentuar zyrtarisht nga autoritetet e tij.
“Shteti i Katarit nuk është palë në këtë konflikt,” deklaroi Al Ansari, duke theksuar se sulmet ndaj territorit dhe infrastrukturës civile të Katarit nuk mund të justifikohen si përgjigje legjitime.
Doha i ka dërguar gjithashtu letra Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së dhe presidentit të Këshillit të Sigurimit, duke kundërshtuar justifikimin ligjor të Iranit për sulmet që nisën më 28 shkurt.
Katari thotë se Irani mban përgjegjësi sipas së drejtës ndërkombëtare, ndërsa Doha ruan të drejtën për t'u mbrojtur dhe për të kërkuar kompensim për dëmet.
Pavarësisht përplasjes me Teheranin dhe retorikës së ashpër nga Netanyahu, Katari thotë se do të vazhdojë përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve dhe parandalimin e një përshkallëzimi edhe më të madh në Lindjen e Mesme. /Telegrafi/