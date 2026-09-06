Irani sulmon dronin detar amerikan në Ngushticën e Hormuzit, tensionet me SHBA-në përshkallëzohen
Forcat iraniane kanë goditur një mjet detar pa ekuipazh të SHBA-së, teksa po përpiqej të hynte në Ngushticën e Hormuzit, duke hapur një tjetër front të rrezikshëm në përplasjen mes Teheranit dhe Uashingtonit.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) deklaroi të dielën se kishte sulmuar një mjet detar amerikan pa ekuipazh në brigjet jugore të Iranit, në momentin kur ai po i afrohej kësaj rruge strategjike detare.
Në një deklaratë të transmetuar nga televizioni shtetëror iranian, IRGC i bëri thirrje SHBA-së të largohet nga rajoni, duke e akuzuar Uashingtonin për veprime destabilizuese, transmeton Telegrafi.
Incidenti vjen vetëm pak kohë pasi IRGC pretendoi se kishte goditur tre cisterna nafte dhe tre mjete të lidhura me SHBA-në në zonën e Ngushticës së Hormuzit. Forcat iraniane kanë paralajmëruar gjithashtu anijet që të mos përdorin rrugë të paautorizuara përmes kësaj ngushtice.
Ngushtica e Hormuzit është një prej pikave më strategjike të transportit energjetik në botë dhe çdo përshkallëzim në këtë zonë mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta për tregjet globale të naftës dhe gazit.
Ndërkohë, SHBA-ja ka dhënë versionin e saj për përshkallëzimin e fundit.
Komanda Qendrore amerikane, CENTCOM, deklaroi të shtunën se forcat amerikane kishin goditur tre cisterna nafte iraniane, në përgjigje të sulmeve me raketa balistike që, sipas Uashingtonit, IRGC kishte ndërmarrë ndaj dy anijeve luftarake amerikane.
Sipas CENTCOM, dy cisterna u nxorën përgjithmonë jashtë funksionit, ndërsa një e tretë u godit në disa pika kritike dhe u fundos pasi ekuipazhi ishte urdhëruar të braktiste anijen.
Ushtria amerikane tha gjithashtu se një anijembajtëse amerikane dhe një shkatërrues me raketa të drejtuara arritën t'u shmangeshin sulmeve iraniane dhe se nuk pati viktima në radhët e personelit amerikan.
CENTCOM publikoi edhe pamje video që, sipas saj, tregojnë momentet e goditjeve ndaj anijeve iraniane.
Përplasja e fundit është pjesë e një cikli të ri sulmesh që shpërtheu javën e kaluar, kur SHBA-ja goditi pozicione iraniane të lidhura me lëshimin e raketave në Ngushticën e Hormuzit.
IRGC më pas konfirmoi se sulmet kishin goditur ishullin Larak, përpara se Irani të ndërmerrte sulme hakmarrëse ndaj bazave amerikane në Lindjen e Mesme.
Të shtunën, komandanti i CENTCOM, admirali Brad Cooper, i dërgoi një paralajmërim të drejtpërdrejtë Teheranit.
Mesazhi i tij ishte i qartë: çdo sulm iranian ndaj forcave amerikane do të pasohet nga një kosto edhe më e madhe ekonomike dhe ushtarake.
Me sulmet ndaj mjeteve detare amerikane dhe përgjigjen e Uashingtonit ndaj flotës iraniane të naftës, Ngushtica e Hormuzit po shndërrohet edhe një herë në një prej pikave më të rrezikshme të përplasjes SHBA–Iran, me rrezik për një përshkallëzim që mund të prekë jo vetëm Lindjen e Mesme, por edhe tregjet globale të energjisë. /Telegrafi/