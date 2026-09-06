Julian Alvarez trondit Atletico Madridin, ndryshon qëndrim pas dramës së verës
Julian Alvarez duket i vendosur të lërë pas krahëve një verë të vështirë dhe të rindërtojë marrëdhënien e tij me Atletico Madridin, pas disa muajsh të karakterizuar nga tensionet dhe pasiguria.
Sulmuesi i kombëtares së Argjentinës ishte në qendër të një sage të gjatë afati kalimtar, ku u lidh vazhdimisht me një transferim te Barcelona. Situata shkaktoi pakënaqësi edhe te një pjesë e tifozëve të Atletico Madridit.
Megjithatë, sipas raportimeve të Marca, te 26-vjeçari është vënë re një ndryshim i dukshëm në sjellje. Alvarez po e përballon stërvitjen me një mentalitet më pozitiv dhe është i vendosur të rikthejë besimin e klubit, stafit teknik dhe tifozëve.
Argjentinasi u rikthye në fushë nga stoli në ndeshjen ndaj Athletic Bilbaos, të humbur 3-0 nga Atletico Madrid në “San Mames”. Alvarez u aktivizua në pjesën e dytë, por nuk arriti të ndryshojë fatin e takimit, teksa skuadra e Diego Simeones pësoi një tjetër humbje të rëndë.
Pavarësisht minutave të pakta në dispozicion, paraqitja e tij në aspektin e angazhimit raportohet të ketë qenë pozitive. Sulmuesi tregoi përkushtim, punoi fort dhe shfaqi dëshirën për të dhënë maksimumin për skuadrën.
Ky ndryshim në qasje thuhet se është i dukshëm edhe gjatë seancave stërvitore. Alvarez po tregohet më pozitiv dhe më i përfshirë në punën e përditshme, ndërsa synimi i tij është të rikthejë formën më të mirë dhe të fitojë sërish besimin e ambientit madrilen.
Situata përbën një kthesë të rëndësishme pas një vere të komplikuar. Barcelona e ndoqi me interes sulmuesin, por Atletico Madrid refuzoi të negocionte largimin e tij.
Saga e transferimit raportohet se ndikoi te vetë lojtari, ndërsa një pjesë e tifozëve të klubit shprehën hapur pakënaqësinë ndaj tij.
Megjithatë, interesimi i Barcelonës mund të rikthehet në janar, duke hapur potencialisht një tjetër betejë transferimi gjatë afatit kalimtar të dimrit.
Për momentin, Alvarez mbetet pjesë e Atletico Madridit dhe duket se është i fokusuar të shfrytëzojë në maksimum qëndrimin e tij në kryeqytetin spanjoll. Në mbështetje të tij raportohet se janë edhe disa prej shokëve të skuadrës, mes tyre Juan Musso dhe Cristian Romero.
Tani, sulmuesi argjentinas ka një mundësi të menjëhershme për të ndryshuar atmosferën rreth tij. Atletico Madrid përballet me Liverpoolin në Ligën e Kampionëve këtë javë dhe Alvarez do të ketë një tjetër shans për të dëshmuar përkushtimin e tij, për të ndihmuar skuadrën dhe për të nisur rikthimin e besimit te tifozët. /Telegrafi/