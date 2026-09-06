Trefish lajm i mirë për Real Madridin, tre lojtarë rikthehen në stërvitje
Real Madridi ka marrë një lajm të rëndësishëm pozitiv sa i përket gjendjes fizike të skuadrës, teksa Aurelien Tchouameni, Endrick dhe Thiago Pitarch janë rikthyer në stërvitje me grupin.
Sipas gazetares Arancha Rodriguez, të tre futbollistët kanë zhvilluar seancën stërvitore së bashku me pjesën tjetër të ekipit, duke shënuar një hap të rëndësishëm në procesin e rikthimit të tyre.
Ndërkohë, Ferland Mendy, Eder Militao, Rodrygo dhe Raul Asencio vijojnë programet e tyre individuale të rikuperimit dhe ende nuk janë bashkuar me grupin.
Rikthimi i Tchouamenit në stërvitje me skuadrën është veçanërisht i rëndësishëm për trajnerin Jose Mourinho, i cili po përballet me një situatë të komplikuar në repartin e mesfushës, sidomos në prag të debutimit në Ligën e Kampionëve ndaj Interit.
Mesfushori francez i jep Mourinhos një alternativë më shumë në qendër të fushës pas periudhës së mungesës.
Megjithatë, fakti që ai është rikthyer në stërvitje me grupin nuk do të thotë domosdoshmërisht se Tchouameni do të jetë menjëherë në gjendje të nisë ndeshjen si titullar.
Gjithçka do të varet nga gjendja e tij fizike dhe mënyra se si do të reagojë në ditët në vijim, ndërsa Real Madridi përgatitet për një seri sfidash të rëndësishme. /Telegrafi/